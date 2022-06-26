Турция не намерена присоединяться к санкциям против России

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Турция не планирует присоединяться к санкциям против России, Анкара исходит в данной ситуации из своей экономической выгоды. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.

«Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников», — заявил он в интервью Habertürk.

Калын добавил, что Анкара открыто рассказала Западу о своей позиции.

«Санкции против России ударят прежде всего по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — заключил турецкий чиновник.

Ранее директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон рассказал, что своими санкциями против Москвы западные страны, помимо прочего, стараются нарушить российско-турецкое авиасообщение.

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