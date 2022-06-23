В МИД России заявили, что Запад задался целью нарушить российско-турецкое авиасообщение

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Западные страны своими санкциями против России в том числе задаются целью нарушить российско-турецкое авиасообщение. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение», — сказал он.

По словам Пилипсона, ведомства обеих стран прилагают все усилия, чтобы у туристов, отправляющихся в Турцию, не возникло неудобств или проблем.

Он также подчеркнул, что туризм является одним из наиболее значимых направлений сотрудничества двух стран.

«В целом удовлетворены обещаниями Анкары создать для россиян в Турции все условия для полноценного и безопасного отдыха, держим вопрос на приоритетном контроле», — заключил дипломат.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак проинформировал, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах.

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