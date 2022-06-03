Глава Ростуризма: в Турции значительная часть инфраструктуры уже принимает карту МИР

Российские туристы могут оплачивать услуги картой МИР почти во всех отелях Турции, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что в ходе недавнего разговора с ней министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой подтвердил, что российские туристы могут беспрепятственно оплачивать услуги картой МИР практически во всех турецких отелях.

«В Турции уже сегодня значительная часть инфраструктуры принимает карту МИР», — приводит её слова ТАСС.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты МИР в турецких отелях, а также об увеличении её использования в банкоматах.