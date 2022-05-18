Россия и Турция договорились о приёме карт «Мир» в турецких отелях
- РИА Новости
По словам Новака, с турецкой стороной была обсуждена возможность проведения платежей в рублях и лирах, а также работа карт МИР в отелях Турции.
«Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что сегодня эта тема была подробно обсуждена с турецкой стороной.
Ранее газета Star писала, что в Турции ожидается визит делегации России с участием вице-премьера Александра Новака.