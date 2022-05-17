Star: в Турции ожидают визита высокопоставленной делегации из России
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Отмечается, что инвестиции «будут первым пунктом повестки дня делегации».
Уточняется, что в ходе переговоров обсудят и другие посвящённые экономике вопросы.
Официальных комментариев по этому поводу газета не приводит.
В апреле гендиректор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин рассказал, что активность турецких компаний в стране на фоне ухода западных игроков с рынка заметно выросла — за март товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30%.