Star: в Турции ожидают визита высокопоставленной делегации из России

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В Турции ожидается визит делегации России с участием вице-премьера Александра Новака, сообщает газета Star. Как пишет издание, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также пригласил посетить страну российского коллегу Владимира Путина.
Star: в Турции ожидают визита высокопоставленной делегации из России
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Отмечается, что инвестиции «будут первым пунктом повестки дня делегации».

Уточняется, что в ходе переговоров обсудят и другие посвящённые экономике вопросы.

Официальных комментариев по этому поводу газета не приводит.

В апреле гендиректор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин рассказал, что активность турецких компаний в стране на фоне ухода западных игроков с рынка заметно выросла — за март товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30%.

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