Star: в Турции ожидают визита высокопоставленной делегации из России

В Турции ожидается визит делегации России с участием вице-премьера Александра Новака, сообщает газета Star. Как пишет издание, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также пригласил посетить страну российского коллегу Владимира Путина.

Отмечается, что инвестиции «будут первым пунктом повестки дня делегации».

Уточняется, что в ходе переговоров обсудят и другие посвящённые экономике вопросы.

Официальных комментариев по этому поводу газета не приводит.

В апреле гендиректор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин рассказал, что активность турецких компаний в стране на фоне ухода западных игроков с рынка заметно выросла — за март товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30%.