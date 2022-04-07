Товарооборот России и Турции увеличился на фоне ухода западных компаний

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Генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин рассказал, что активность турецких компаний в стране на фоне ухода западных игроков с рынка заметно выросла — за март товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30%.
Товарооборот России и Турции увеличился на фоне ухода западных компаний
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«Я могу сказать, что минимум на 30% точно есть увеличение товарооборота за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырьё, товары, оборудование — заместить турецкими производителями», — сказал директор совета в интервью «Известиям».

По его словам, компании Турции «‎предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой».

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.

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