Товарооборот России и Турции увеличился на фоне ухода западных компаний

Генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин рассказал, что активность турецких компаний в стране на фоне ухода западных игроков с рынка заметно выросла — за март товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30%.

«Я могу сказать, что минимум на 30% точно есть увеличение товарооборота за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырьё, товары, оборудование — заместить турецкими производителями», — сказал директор совета в интервью «Известиям».

По его словам, компании Турции «‎предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой».

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об уходе ряда иностранных компаний из России.