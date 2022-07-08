Сенатор Ковитиди раскритиковала новые санкции Канады в отношении России

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT новые санкции Канады против России.

По мнению Ковитиди, ничего хорошего «данные проявления политической слабости» не принесут.

«Очевидно, что антироссийская истерия, которая опасным политическим вирусом охватила Европу, разрушает сам принцип универсализма в международных отношениях, лежащий в основе системы ООН, что может привести к непоправимым международным последствиям», — заключила парламентарий.

Ранее стало известно, что всего под новые санкции Канады в отношении России попали ещё 29 физических и 15 юридических лиц.

В частности, в этот список включены патриарх Кирилл и официальный представитель МИД России Мария Захарова, а также ряд российских СМИ.