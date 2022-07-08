Депутат Гутенёв прокомментировал новые санкции Канады против России

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Анастасия Румянцева
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT новые санкции Канады против России.
Депутат Гутенёв прокомментировал новые санкции Канады против России
  • Legion-Media

«В начале первые санкции вызывали у нас удивление, затем — ироничную улыбку, сейчас — абсолютное безразличие, никаких эмоций. Такое впечатление, что они варятся в собственном соку, сами для себя делают какие-то ритуальные танцы и пассы. Я думаю, что нам подобные шаги следует просто не замечать», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что всего под новые санкции Канады в отношении России попали ещё 29 физических и 15 юридических лиц.

В частности, в этот список включены патриарх Кирилл и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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