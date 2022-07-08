В ООН прокомментировали санкции Канады против российских СМИ и журналистов

Короткая ссылка
Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал введение Канадой санкций против ряда российских журналистов и СМИ.
В ООН прокомментировали санкции Канады против российских СМИ и журналистов
  • © AP Photo / Angela Weiss

«В целом мы хотим, чтобы все СМИ работали беспрепятственно во всех странах», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Канада ввела санкции в отношении ряда журналистов и СМИ из России, в том числе RT, Sputnik, ТАСС. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить