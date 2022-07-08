В ООН прокомментировали санкции Канады против российских СМИ и журналистов

Заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак прокомментировал введение Канадой санкций против ряда российских журналистов и СМИ.

«В целом мы хотим, чтобы все СМИ работали беспрепятственно во всех странах», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Канада ввела санкции в отношении ряда журналистов и СМИ из России, в том числе RT, Sputnik, ТАСС.