«Реальные игроки»: какие вопросы будут подняты на переговорах Владимира Путина с лидерами Ирана и Турции

Президент РФ Владимир Путин 19 июля прибудет в Тегеран для участия в трёхсторонних переговорах по Сирии с главами Ирана и Турции. Лидеры, в частности, обсудят «комплекс мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма» в САР. По итогам саммита ожидается принятие совместного заявления. Кроме того, в столице исламской республики российский лидер планирует провести двусторонние встречи с главой Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. С ними он обсудит развитие взаимного сотрудничества, а также ряд международных проблем, включая украинский кризис. По словам аналитиков, взаимодействие России, Ирана и Турции положительно влияет на обстановку на Ближнем Востоке, став одним из ключевых факторов в урегулировании ситуации в Сирии.

Президент России Владимир Путин 19 июля с рабочим визитом посетит Иран для участия в трёхсторонних переговорах по урегулированию ситуации в Сирии.

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«В ходе переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные шаги в целях установления прочного мира и стабильности в Сирийской Арабской Республике. В частности, имеется в виду обсудить комплекс мер, нацеленных на окончательную ликвидацию очага международного терроризма, продвижение межсирийского мирного процесса и решение гуманитарных вопросов, включая проблематику постконфликтного восстановления», — говорится в пресс-релизе на сайте Кремля.

Напомним, Россия, Иран и Турция являются странами-гарантами астанинского формата урегулирования конфликта в Сирии. Этот формат действует с 2017 года, когда в Астане впервые прошли переговоры делегаций России, Ирана, Турции, а также представителей руководства Сирии и сирийской оппозиции.

Встреча глав России, Ирана и Турции, 2018 год

РИА Новости

© Алексей Никольский

Как отметил ранее в интервью Гостелерадио Ирана пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, астанинский формат продемонстрировал свою эффективность.

«Это очень важный формат, который показал свою жизнеспособность», — заявил представитель главы государства.

Песков подчеркнул, что это — «единственный международный формат, который реально способствует сейчас сирийскому урегулированию».

В свою очередь, помощник президента Юрий Ушаков информировал, что по итогам саммита в Тегеране будет принято совместное заявление.

Как напоминают эксперты, участие в сирийских переговорах России, Ирана и Турции позволило стабилизировать ситуацию и существенно сократить уровень насилия в САР.

«Астанинский формат оказался действительно эффективным. Причём все его участники признают, что он даёт позитивные результаты. Благодаря ему удалось запустить процесс поиска политического урегулирования в Сирии. Западные европейцы и американцы эти попытки саботировали, заявляли, что пока Асад сидит в Дамаске, ничего делать они не будут. Более того, они подговаривали сирийских оппозиционеров занять более жёсткую позицию. Тем не менее астанинский формат работает», — пояснил RT профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов.

Впрочем, несмотря на прогресс в сирийском урегулировании, перед участниками переговоров остаётся ещё много вопросов, требующих ответа, добавил Вавилов.

«Решить все проблемы пока не удаётся, потому что во многом это зависит от развития внутрисирийского диалога. Кроме того, стоит вопрос о восстановлении Сирии, которая разрушена многолетней войной. Эта тема будет также обсуждаться на встрече. И, конечно, поднимут вопрос о том, как идёт подготовка к принятию новой конституции республики», — говорит Александр Вавилов.

Он не исключил, что на встрече речь также может зайти о потенциальной новой военной операции Турции в Сирии. В июне турецкие СМИ сообщали, что Анкара закончила подготовку к проведению операции против сирийских курдов, которых турецкие власти обвиняют в терроризме. Отмечалось, что турецкие военные якобы заняли боевые позиции вокруг сирийских городов Телль-Рифаат и Манбидж и по ночам ведут огонь из артиллерии.

«Этот вопрос будет затронут. Наша позиция доведена до турецких партнёров — мы против этой операции, она только может осложнить и без того непростую ситуацию», — считает Вавилов.

О том, что эта тема будет обсуждаться в Тегеране, говорил 18 июля и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Что касается планов Турции провести на севере Сирии новую операцию против курдских формирований, этот вопрос, естественно, будет обсуждаться. Наша российская принципиальная позиция заключается в том, что мы выступаем против любых действий, нарушающих базовый принцип сирийского урегулирования, который закреплён в соответствующих резолюциях Совбеза и в решениях астанинского формата. Это уважение суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии», — заявил Ушаков.

«Наш друг и партнёр»

Помимо переговоров в астанинском формате, Владимир Путин намерен провести в Тегеране ряд двусторонних встреч. В частности, по словам Дмитрия Пескова, российский лидер встретится с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

В беседе с иранскими журналистами Песков высоко оценил отношения России и Ирана.

«Иран — это наш друг и партнёр. И, действительно, мы очень дорожим нашими отношениями и придаём им большое значение. Отрадно, что главы государств, президенты двух стран находятся в процессе постоянного общения — только за этот год они общались четыре раза: вот совсем недавно у них была встреча в Ашхабаде», — сказал он.

У России и Ирана есть возможность выстроить сотрудничество, чтобы минимизировать последствия западных санкций, считает Песков. Он напомнил, что Иран не первое десятилетие находится под санкциями и хорошо адаптировался к ним. Россия, по его словам, тоже привыкла к рестрикциям.

«У нас есть возможность выстроить двустороннее сотрудничество, которое позволит нам минимизировать ущерб от этих двусторонних санкций», — утверждает Песков.

Владимир Путин и Ибрагим Раиси на встрече в Москве

РИА Новости

© Павел Бедняков

Он также сообщил, что Россия и Иран могут в скором времени подписать всеобъемлющий договор о партнёрстве. В середине июня российский вариант текста договора был передан иранской стороне. В Тегеране его высоко оценили, отметил пресс-секретарь российского президента.

«Мы надеемся, что после того, как какие-то дополнительные правки с учётом мнения иранской стороны будут внесены и согласованы, можно будет выйти на подписание достаточно быстро и уже в ближайшее время», — отметил Песков.

Кроме того, он сообщил, что РФ и Иран могут отойти от практики измерения объёма взаимной торговли в долларах.

«В прошлом году объём торгово-экономических отношений между двумя странами чуть-чуть превысил $4 млрд. Хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США, и со временем, наверное, мы отойдём от этой практики, по мере того как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской, финансовой сфере», — отметил пресс-секретарь главы РФ.

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Дмитрий Песков полагает, что объём торговли между двумя государствами будет только расти, поскольку потенциал у «двух стран очень большой». В интервью Гостелерадио Ирана он также выразил надежду, что нынешнее временное соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом станет постоянным, что «позволит придать нашему взаимодействию ещё дополнительный импульс».

В свою очередь, Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Напомним, США при президенте Дональде Трампе вышли из этого соглашения. Сейчас Тегеран и Вашингтон ведут переговоры о его возобновлении, но пока безуспешно. Ушаков добавил, что РФ выступает за восстановление СВПД.

Помощник президента РФ также подчеркнул, что Москва и Тегеран намерены вывести двусторонние отношения на «уровень стратегического партнёрства».

По словам аналитиков, подписание всеобъемлющего договора о партнёрстве с Ираном станет важной вехой в развитии сотрудничества двух стран.

«Сейчас идёт обсуждение предложений Ирана. Поскольку это всеобъемлющий долгосрочный договор, он должен быть очень хорошо проработан и иранской, и российской сторонами. Определённая работа должна быть ещё проделана, поэтому говорить о каких-то сроках сложно. Но то, что в этом направлении есть движение, — это очень важно», — пояснила в беседе с RT сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова.

Она также положительно оценила заявление Дмитрия Пескова о возможном отказе от оценки в долларах товарооборота между Россией и Ираном.

«Иран находится под американскими санкциями очень давно и не имеет возможности официально проводить операции в долларах. Россия также сталкивается со схожими трудностями. Поэтому, конечно, операции и торговля в национальных валютах очень важны. Думаю, что определённые договорённости в этом направлении могут быть достигнуты как раз в Тегеране», — отметила Фёдорова.

По её словам, Россию и Иран сегодня связывают особые отношения.

«Сейчас отношения Москвы и Тегерана не просто партнёрские. Они отличаются очень тесным сотрудничеством в разных направлениях. Для России крайне важен опыт Ирана по преодолению санкций, которые накладывались и накладываются на ИРИ уже более 40 лет. В этих условиях странам очень важно кооперироваться и преодолевать зависимость от этих ограничений совместно», — пояснила эксперт.

«Ждать хороших новостей из Тегерана»

В Кремле также анонсировали двустороннюю встречу Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эту информацию подтвердила и турецкая сторона.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

РИА Новости

© Владимир Смирнов

По словам Юрия Ушакова, на встрече будет обсуждаться, в частности, вопрос вывоза зерна с Украины. В настоящий момент это невозможно сделать из-за того, что Киев заминировал подходы к портам.

Интерес к этой теме в свете предстоящей встречи проявили и в ООН. На брифинге в понедельник заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак заявил, что ООН будет следить за саммитом России, Ирана и Турции и приветствует координацию основных сторон в переговорах по экспорту зерна с Украины.

«У нас нет каких-либо особых ожиданий от этой встречи применительно к процессу переговоров по зерну, которые являются отдельной темой. Но, конечно, мы следим за развитием событий и за их результатами. Мы приветствуем любую координацию между основными участниками данных дискуссий», — сказал он.

Аналитики со своей стороны напоминают, что Анкара сегодня вовлечена в решение вопроса с украинским продовольствием.

«Украинский кризис будет обсуждаться, потому что турки достаточно активно включены в эту ситуацию. Они участвуют в обсуждении поставок пшеницы, продовольствия», — говорит Вавилов.

Кроме того, по словам Юрия Ушакова, стороны обсудят экономическое взаимодействие.

«Мы запланировали проведение специальных консультаций с турецкими коллегами, которые посвящены вопросам дальнейшего совершенствования и наращивания российско-турецкой кооперации, включая вопросы перехода к взаиморасчётам в национальных валютах», — сказал он.

Ушаков добавил, что лидеры планируют «обсудить ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, ход реализации флагманских проектов в торгово-экономической сфере, а также предметно рассмотреть ряд международных тем, в том числе ситуацию вокруг Украины».

«С Турцией у нас отношения достаточно многовекторные и многообразные, поэтому будут обсуждаться и вопросы политические, в том числе ситуация в Сирии, и вопросы развития двустороннего сотрудничества. Здесь важно отметить, что Турция не поддержала санкции Запада. Возможно, пойдёт речь и военном сотрудничестве. Несмотря на давление Запада, турки продолжают с нами работать по военно-технической линии», — говорит Александр Вавилов.

В целом эксперты позитивно оценивают текущий уровень взаимодействия России, Ирана и Турции.

«Это реальная сила, реальные игроки, которые имеют очень большое значение, в том числе в сирийском урегулировании. Считаю, что можно ждать хороших новостей из Тегерана после встречи Владимира Путина с руководством Ирана, с президентом Раиси и с верховным лидером ИРИ. Также большое значение будет иметь встреча с Реджепом Тайипом Эрдоганом», — заключила Ирина Фёдорова.