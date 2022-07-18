Ушаков: Путин и Эрдоган в Иране обсудят в том числе зерновой вопрос

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Иране обсудят в том числе зерновой вопрос.
Ушаков: Путин и Эрдоган в Иране обсудят в том числе зерновой вопрос
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  • © PhilAugustavo

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

«Да, конечно. Это будет обсуждаться. Работа ведётся весьма активно», — подтвердил Ушаков. 

Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырёхсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, в результате которой стороны договорились о подготовке совместного документа, определяющего правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов.

Также стороны условились открыть совместный координационный центр в Стамбуле. По словам Ушакова, Россия готова продолжать работу на этом треке.

«Это первое. А второе — конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами (России и Турции), это 100%», — подчеркнул Ушаков.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.

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