Ушаков: Путин и Эрдоган в Иране обсудят в том числе зерновой вопрос
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.
«Да, конечно. Это будет обсуждаться. Работа ведётся весьма активно», — подтвердил Ушаков.
Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле состоялась первая четырёхсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, в результате которой стороны договорились о подготовке совместного документа, определяющего правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов.
Также стороны условились открыть совместный координационный центр в Стамбуле. По словам Ушакова, Россия готова продолжать работу на этом треке.
«Это первое. А второе — конечно, этот вопрос будет обсуждаться между президентами (России и Турции), это 100%», — подчеркнул Ушаков.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что план по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах и теперь необходима его конкретизация.