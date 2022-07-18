Ушаков: Россия и Иран планируют вывести отношения на уровень стратегического партнёрства
- РИА Новости
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Как подчеркнул Ушаков, Иран — важный партнёр России, отношения между двумя государствами носят дружественный характер, а также развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений.
«Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничества на новый уровень — уровень стратегического партнёрства. На этот счёт готовится новый межгосударственный договор», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в Кремле подтвердили планы президента России Владимира Путина посетить Иран 19 июля.