Ушаков: Россия и Иран планируют вывести отношения на уровень стратегического партнёрства

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и иранская стороны планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.

Как подчеркнул Ушаков, Иран — важный партнёр России, отношения между двумя государствами носят дружественный характер, а также развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений.

«Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничества на новый уровень — уровень стратегического партнёрства. На этот счёт готовится новый межгосударственный договор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле подтвердили планы президента России Владимира Путина посетить Иран 19 июля.