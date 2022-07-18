Ушаков: Россия и Иран планируют вывести отношения на уровень стратегического партнёрства

Короткая ссылка
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и иранская стороны планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.
Ушаков: Россия и Иран планируют вывести отношения на уровень стратегического партнёрства
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Как подчеркнул Ушаков, Иран — важный партнёр России, отношения между двумя государствами носят дружественный характер, а также развиваются весьма эффективно по самому широкому кругу направлений.

«Имеются у обеих сторон планы вывести двустороннее сотрудничества на новый уровень — уровень стратегического партнёрства. На этот счёт готовится новый межгосударственный договор», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Кремле подтвердили планы президента России Владимира Путина посетить Иран 19 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить