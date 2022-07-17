Эрдоган рассчитывает на двусторонние переговоры с Путиным в Иране

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в ходе визита в Иран 18—19 июля, сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган рассчитывает на двусторонние переговоры с Путиным в Иране
  • AP

«По случаю саммита президент также проведёт двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — говорится в сообщении канцелярии.

Эрдоган также примет участие в трёхсторонней встрече, которую проведёт президент Ирана Ибрагим Раиси, на которой запланировано присутствие Владимира Путина.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил, что президент России в ходе визита в иранскую столицу планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, Раиси и Эрдоганом.

Российский лидер в Тегеране примет участие в трёхстороннем саммите с президентом Ирана и президентом Турции, а также проведёт двусторонние встречи.

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