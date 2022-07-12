Песков заявил, что в Тегеране пройдёт встреча с участием Путина, Эрдогана и Раиси

Президент России Владимир Путин примет участие в трёхстороннем саммите в Тегеране с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведёт двусторонние встречи.

РИА Новости

«Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трёхсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин должен прибыть в Тегеран 19 июля.