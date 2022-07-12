Песков заявил, что в Тегеране пройдёт встреча с участием Путина, Эрдогана и Раиси

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Президент России Владимир Путин примет участие в трёхстороннем саммите в Тегеране с лидером Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведёт двусторонние встречи.
Песков заявил, что в Тегеране пройдёт встреча с участием Путина, Эрдогана и Раиси
  • РИА Новости

«Действительно, будет встреча Путина, Раиси и Эрдогана. Помимо трёхсторонней встречи, естественно, состоится и двусторонняя», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин должен прибыть в Тегеран 19 июля.

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