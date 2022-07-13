Путин в Тегеране проведёт встречу с верховным лидером Ирана Хаменеи

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил российский посол в Тегеране Леван Джагарян.
Путин в Тегеране проведёт встречу с верховным лидером Ирана Хаменеи
  • РИА Новости

«Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча (Владимира Путина. — RT) с верховным руководителем Исламской Республики Иран, и также запланированы встречи с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси и президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом. Ожидания самые большие», — заявил Джагарян в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Кремле подтвердили планы Путина посетить Иран 19 июля.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в Тегеране примет участие в трёхстороннем саммите с Раиси и Эрдоганом, а также проведёт двусторонние встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить