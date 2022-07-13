Путин в Тегеране проведёт встречу с верховным лидером Ирана Хаменеи

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Об этом заявил российский посол в Тегеране Леван Джагарян.

«Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча (Владимира Путина. — RT) с верховным руководителем Исламской Республики Иран, и также запланированы встречи с президентом (Ирана Ибрахимом) Раиси и президентом (Турции Реджепом Тайипом) Эрдоганом. Ожидания самые большие», — заявил Джагарян в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Кремле подтвердили планы Путина посетить Иран 19 июля.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин в Тегеране примет участие в трёхстороннем саммите с Раиси и Эрдоганом, а также проведёт двусторонние встречи.