Песков: Россия и Иран со временем отойдут от практики применения доллара

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана выразил мнение, что Россия и Иран отойдут от практики применения доллара во взаимных расчётах. Интервью показал телеканал «Россия 24».
Песков: Россия и Иран со временем отойдут от практики применения доллара
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Песков рассказал, что в прошлом году объём торгово-экономических отношений между Россией и Ираном составил более $4 млрд.

«Хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США. И со временем, наверное, мы отойдём от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере», — отметил Песков. 

  • Песков: Россия и Иран со временем отойдут от практики применения доллара (Видео: Iran Press)

Также Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

Ранее в Кремле подтвердили планы президента России Владимира Путина посетить Иран 19 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить