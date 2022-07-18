Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Гостелерадио Ирана выразил мнение, что Россия и Иран отойдут от практики применения доллара во взаимных расчётах. Интервью показал телеканал «Россия 24».

Песков рассказал, что в прошлом году объём торгово-экономических отношений между Россией и Ираном составил более $4 млрд.

«Хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США. И со временем, наверное, мы отойдём от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере», — отметил Песков.

Песков: Россия и Иран со временем отойдут от практики применения доллара (Видео: Iran Press)

Также Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.

Ранее в Кремле подтвердили планы президента России Владимира Путина посетить Иран 19 июля.