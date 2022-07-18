Песков: Россия и Иран со временем отойдут от практики применения доллара
- РИА Новости
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Песков рассказал, что в прошлом году объём торгово-экономических отношений между Россией и Ираном составил более $4 млрд.
«Хотя, может быть, и неправильно считать их в долларах США. И со временем, наверное, мы отойдём от этой практики по мере того, как мы будем развивать наше взаимодействие в банковской финансовой сфере», — отметил Песков.
- Песков: Россия и Иран со временем отойдут от практики применения доллара (Видео: Iran Press)
Также Песков в интервью гостелерадио Ирана заявил, что санкции являются той ценой, которую Россия и Иран платят за свой суверенитет.
Ранее в Кремле подтвердили планы президента России Владимира Путина посетить Иран 19 июля.