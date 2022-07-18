«Энтузиазм кредиторов поубавился»: чем нехватка обещанной Западом помощи может грозить экономике Украины

Евросовет одобрил пятый транш военной помощи Украине на €500 млн. В ЕС продолжают заявлять о своей приверженности поддержке Киева, однако часть обещанных за последние месяцы денег пока так и не дошла до конечного получателя. Европе не удаётся перечислить все заявленные средства из-за бюрократических барьеров и проблем в собственной экономике, объясняют эксперты. В то же время украинские власти требуют от Запада $9 млрд в месяц для покрытия дефицита бюджета, хотя ещё в июне речь шла только о $5 млрд. Нехватка финансирования вынуждает Киев активнее печатать деньги, что только ослабляет гривну и приводит к росту цен. Как отмечают в Университете Джонса Хопкинса, реальная инфляция на Украине уже вдвое превысила официальные показатели, а ситуация в экономике близка к катастрофической.

Совет Евросоюза согласовал очередной транш военной помощи Украине в размере €500 млн, сообщил 18 июля глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, такое решение принято «во имя мира и защиты ценностей».

«Я приветствую политическое соглашение Совета ЕС по пятому траншу для Украины в рамках Европейского фонда мира. Поддержка ЕС по военному оснащению Вооружённых сил Украины теперь составляет €2,5 млрд», — написал Мишель в Twitter.

Как подчеркнул глава Евросовета, в настоящий момент ЕС по-прежнему поддерживает Украину. При этом страны объединения планируют предоставлять всю необходимую помощь Киеву — столько, сколько потребуется. Такое заявление, в частности, сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она нуждается в этой поддержке: экономической, гуманитарной, финансовой и поставками оружия. В то же время мы гарантируем, что НАТО не станет стороной войны», — цитирует ТАСС Шольца.

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По последним подсчётам немецкого Института мировой экономики в Киле (IfW), совокупный объём обещанной Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи уже составляет около $82 млрд. Между тем в последние месяцы темпы наращивания такой поддержки Западом начали замедляться, а украинские власти по-прежнему не могут получить часть обещанных ранее денег.

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«Что поражает, так это большой разрыв между обещанной и предоставленной поддержкой. И военные, и финансовые поставки по-прежнему не соответствуют тому, что требует Украина и что было обещано стране», — говорится в исследовании IfW.

Тем временем потребности Украины в финансировании продолжают стремительно расти. Ещё в июне президент страны Владимир Зеленский заявлял о необходимой помощи в размере не менее $5 млрд в месяц для покрытия дефицита бюджета. Однако уже 13 июля советник главы государства Олег Устенко сообщил, что для покрытия расходов украинской казны Киеву нужно получать от Запада $9 млрд ежемесячно.

«Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно», — рассказал Устенко в интервью Financial Times.

Отметим, что ещё в середине мая глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине в виде макрофинансовой помощи €9 млрд в 2022 году. Вместе с тем 15 июля стало известно, что ЕС сможет отправить Киеву только €1 млрд. По информации агентства Bloomberg, Европа отстаёт от выполнения своих громких обещаний из-за серьёзных проблем в собственной экономике.

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Кроме того, выделению средств препятствуют различные административные барьеры в Евросоюзе, считает финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. В этих условиях, по мнению специалиста, Украина может так и не дождаться части обещанных ей денег.

«В ЕС действует формальная процедура, согласно которой кредитовать можно только страны с достаточно высоким кредитным рейтингом. У Украины в данный момент дефолтный рейтинг, поэтому европейская бюрократия уже не может легально дать ей денег, не нарушая собственные законы. Таким образом, официально обещанных денег от Европы страна, скорее всего, не получит, и Киеву остаётся только надеяться на финансирование через неформальные каналы от США», — объяснил Лосев в разговоре с RT.

По словам политолога Андрея Суздальцева, в Киеве при этом рассчитывают, что уже полученные кредиты будут в конечном итоге списаны после завершения боевых действий. Впрочем, такой подход администрации Владимира Зеленского эксперт считает наивным, поскольку «Запад никогда не прощает долги».

«Изначально на Западе ожидали, что Украина быстро справится, и поэтому активно оказывали помощь, зачастую даже в ущерб себе. Однако месяцы идут, а успехов пока нет, и энтузиазм кредиторов поубавился. Они видят, что вся помощь проваливается в чёрную дыру. На этом фоне Запад начинает задумываться, сохранится ли в принципе государственность на Украине, потому что иначе возвращать кредиты будет некому», — пояснил собеседник RT.

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По оценкам Венского института международных экономических исследований (Wiiw), в условиях нехватки финансирования объём бюджетного дефицита Украины в 2022 году может увеличиться почти в шесть раз — до 20% ВВП. При этом частичное покрытие расходов казны за счёт кредитов угрожает подорвать устойчивость государственного долга страны, предупреждают экономисты.

Примечательно, что для возмещения бюджетных трат в последние месяцы Национальный банк Украины (НБУ) активно наращивает денежную эмиссию. По данным регулятора, с марта по июнь объём ежемесячно печатаемых новых денег увеличился более чем в пять раз — с 20 млрд гривен (около $680 млн) до 105 млрд гривен ($3,6 млрд).

На данный момент печатание денег стало основным источником финансирования дефицита бюджета Украины, о чём ранее писал глава НБУ Кирилл Шевченко в статье для издания «Экономическая правда». По его словам, изначально такая политика поддержала экономику, но сейчас уже не позволяет решить проблемы бюджета и только создаёт дополнительные риски.

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Вместо дальнейшей эмиссии Шевченко предлагает урезать часть бюджетных расходов и повысить налоги для пополнения казны. Эксперты тем временем сомневаются в реалистичности такого плана.

«На данный момент в экономической элите Украины наметился раскол. Одни специалисты выступают за продолжение действующей политики, другие высказываются в пользу сдержанной эмиссии, поскольку понимают, что печатание денег лишь обесценивает нацвалюту и разгоняет инфляцию», — отметил Андрей Суздальцев.

По официальным данным, с февраля по июнь инфляция на Украине в годовом выражении ускорилась с 10,7 до 21,5%. Достигнутое значение стало самым высоким за последние шесть лет, о чём свидетельствуют материалы Государственной службы статистики страны. Впрочем, реальные темпы роста потребительских цен на товары и услуги могут быть гораздо выше, не исключают в американском Университете Джонса Хопкинса.

«Экономика Украины в полном упадке. По моим подсчётам, текущие темпы инфляции в стране составляют 49% в годовом выражении. Запад продолжает гнуть свою линию, ведущую к дальнейшему катастрофическому ухудшению экономической ситуации на Украине», — написал в Twitter профессор прикладной экономики Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке.

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В начале июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном падении ВВП страны минимум на 35% в 2022 году. Между тем во Всемирном банке прогнозируют сокращение экономики Украины сразу на 45,1%. Похожей оценки придерживается и Андрей Суздальцев.

«Украина потеряла почти половину ВВП. Логистические цепочки нарушены, часть производства не функционирует, так как находится в зоне боевых действий, а в рабочем состоянии осталась только отрасль по производству питания. То есть в данном случае действительно можно говорить, что экономика находится в катастрофическом состоянии», — отметил эксперт.

Давление зерна

Помимо ускорения инфляции и падения промпроизводства, одним из ключевых вызовов для украинской экономики стала «блокада портов» Чёрного моря, отмечают эксперты Wiiw в своём докладе. По мнению авторов исследования, текущее положение дел препятствует экспорту значительной части зерна из страны.

Отметим, что в настоящий момент Украина продолжает вывозить некоторые объёмы своего зерна в ЕС по железной дороге. Тем не менее прибыль от этого экспорта остаётся низкой, поскольку европейцы покупают товар по большим скидкам, подчеркнул Андрей Суздальцев. В свою очередь, Киев пытается использовать блокировку портов в качестве политического рычага, считает эксперт.

«Изначально они сами заминировали свои порты, а теперь не знают, что с этим делать. Украина хочет использовать разблокировку портов для того, чтобы получать по морю военную технику от союзников. Именно поэтому Киев пытается давить на Россию, заявляя, что без украинского зерна мир обречён на голод. Но на самом деле это не так», — уверен специалист.

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Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу зерна с территории Украины и готова обеспечить свободный проход морских судов с товаром, если Киев разминирует порты. Более того, по словам российского лидера, украинское зерно занимает небольшую долю на мировом рынке и поэтому не решит глобальных проблем с продовольствием.

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Вместе с тем даже полное разблокирование портов не сможет оказать серьёзную поддержку экономике Украины, считает Андрей Суздальцев. По его словам, сейчас у страны остаётся лишь небольшой объём запасов с прошлого года, в то время как прогнозы по будущему урожаю пока остаются неясными.

«С августа будет новый урожай зерна, но посадки на подконтрольных Киеву землях примерно на 65—70% меньше значений прошлого года, а другая часть посевных территорий находится под контролем России. Украинская власть между тем будет вывозить всё зерно со своих земель, так как им нужны деньги. Нам же, в свою очередь, придётся думать об обеспечении продовольствием украинцев в этом году вместо Киева», — подчеркнул специалист.

В целом, по мнению экспертов, дальнейшие перспективы украинской экономики будут полностью зависеть от итогов спецоперации. В то же время, как подчёркивают аналитики, основная часть промышленных мощностей страны расположена на территории левобережной Украины, которая уже частично находится под российским контролем.

«Если будут развиваться события в пользу дальнейшей демилитаризации и денацификации страны, то украинская экономика станет частью общероссийской. Во многом её придётся выстраивать заново, так как большая часть производств разрушена. В первую очередь надо будет восстанавливать ту кооперацию и те цепочки, которые были до событий Майдана. Промышленный потенциал Украины огромен, а объединение его с нашими мощностями позволит выстроить иную, более эффективную экономику», — заключил Александр Лосев.