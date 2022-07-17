«Глубокая некомпетентность»: как в Киеве грозят западным банкам Международным уголовным судом

Киев подаст иски в Международный уголовный суд (МУС) против крупнейших банков Европы и США, если те не разорвут отношения с компаниями, которые торгуют российской нефтью, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко. Письма с претензиями были отправлены в JPMorgan Chase, Citigroup, HSBC и Credit Agricole. В них также отмечается, что в случае невыполнения вышеуказанных требований украинские власти не позволят этим кредитным организациям финансировать будущее восстановление страны. Между тем экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается. По разным оценкам, Киеву требуется от $5 млрд до $9 млрд ежемесячно для покрытия дефицита бюджета, и свои надежды в этом вопросе он возлагает на западных партнёров. Как считают эксперты, вызывающая риторика украинских властей говорит об их некомпетентности и стремлении подчеркнуть свою значимость любыми способами.

Киев требует от крупнейших банков Европы и США разорвать связи с компаниями, торгующими нефтью из РФ, и продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях. Об этом в интервью газете Financial Times (FT) заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко. В противном случае, отметил он, против этих банков будут направлены иски в Международный уголовный суд, а им самим украинские власти заблокируют доступ к участию в послевоенном восстановлении страны.

По словам чиновника, перечень требований изложен в письмах, которые были направлены руководителю американского банка JPMorgan Chase Джеймсу Даймону, гендиректору британско-гонконгской банковской группы HSBC Ноэлю Куинну, а также в американский банк Citigroup и во французскую финансовую группу Credit Agricole.

В письмах, с которыми ознакомился FT, отмечается, что HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти», Citigroup предоставляет кредиты российской компании ЛУКОЙЛ и нидерландской Vitol, которая торгует российской нефтью, а JPMorgan Chase выделяет кредитные линии Vitol и владеет пакетами акций «Газпрома», «Сбербанка» и «Роснефти».

Газета также подчёркивает, что особое возмущение украинского правительства вызвал аналитический материал JPMorgan Chase, в котором говорится, что попытки установить потолок цен на российскую нефть могут привести к росту мировых цен до «заоблачных $380 за баррель». Устенко в своём письме к Джеймсу Даймону назвал этот отчёт «сеянием паники на основании некачественного анализа».

Кроме того, по словам советника Зеленского, украинские спецслужбы уже сейчас собирают информацию о том, как западные финансовые корпорации поддерживают нефтегазовую отрасль России, чтобы по окончании российско-украинского конфликта направить против них соответствующие иски в МУС.

«Я считаю, что они совершают военное преступление, поскольку таким образом помогают режиму Путина и (тем самым. — RT) поддерживают его», — заявил чиновник.

Однако, как уточняет FT, расследование и привлечение к суду правительств и корпораций не находится в компетенции Международного уголовного суда. Соответствующие действия МУС может осуществлять только в отношении физических лиц.

Кроме того, по словам журналистов, Citigroup и Credit Agricole после начала спецоперации свернули свою деятельность в России, а в JPMorgan Chase корреспондентам издания подчеркнули, что неукоснительно придерживаются санкций, хотя их реализация и стала «невероятно сложной задачей».

Сокращение финансовой поддержки

В Киеве не впервые звучат угрозы в адрес союзников, которые не торопятся отказываться от российских энергоресурсов. Тот же Олег Устенко в интервью телеканалу Sky News 23 марта заявлял, что украинское руководство намерено подать в суд на западные страны, которые не отказались от импорта российской нефти.

Между тем экономическая ситуация на Украине стремительно ухудшается. Однако власти страны не могут определиться с объёмами необходимой финансовой помощи. Так, 25 апреля газета The Washington Post со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко сообщила, что Киев нуждается в ежемесячной финансовой поддержке, которая составляла бы не менее $5 млрд в месяц. При этом на Украине ожидают, что $2 млрд из этой суммы будут предоставлять США, уточнило издание.

Цифру $5 млрд назвал 20 июня в видеообращении на Global Policy Forum и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, именно такая сумма, поступающая ежемесячно, необходима, чтобы покрыть дефицит бюджета в стране.

Однако менее чем через месяц эта цифра в устах Устенко выросла почти в два раза. Как отметил советник президента Украины в беседе с FT 13 июля, теперь стране необходимо каждый месяц получать от союзников $9 млрд, чтобы она могла закрыть дыры в бюджете.

«Мы попытаемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки от наших союзников это будет не просто сложно, а практически невозможно», — заявил Устенко.

Между тем, как отметили 6 июля в немецком Институте мировой экономики, который с 24 февраля ведёт учёт военной, финансовой и гуманитарной помощи, обещанной Украине, динамика поддержки страны снижается во всём мире. Агентство Bloomberg 15 июля сообщило, что страны ЕС так и не сумели договориться о предоставлении Киеву пакета финансовой помощи в размере €9 млрд, который был обещан Еврокомиссией ещё в мае. Министры финансов стран ЕС согласовали предоставление Украине займа в размере 1/9 от обещанной суммы.

Legion-Media

«Запад хочет обойтись минимумом»

Опрошенные RT эксперты считают, что Киев, выдвигая каждый раз новые требования к западным компаниям и странам в целом, таким образом прощупывает почву на предмет возможности получения для себя ещё больших преференций.

«Это попытка заставить Запад помогать Украине деньгами больше, чем он готов это делать. Мы видим, что союзники охотно направляют Киеву вооружения, но не денежные транши. Потому что Запад хочет обойтись минимумом, тогда как Украина стремится получить от партнёров максимум возможного», — пояснил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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К тому же, по его мнению, в Киеве пытаются повысить свою значимость в глазах западных партнёров, поэтому к месту и не к месту апеллируют к таким международным органам, как МУС.

«Украинское руководство не очень грамотно с правовой точки зрения, однако там знают, что на Западе подобные структуры пользуются авторитетом, поэтому пытаются их использовать в качестве инструмента давления на союзников, тем более что в Киеве стали замечать, что их интересами постепенно начали пренебрегать», — заметил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил, что попытки запугать Международным уголовным судом финансовые организации, половина из которых являются американскими, бессмысленны. Он подчеркнул, что США не только не являются членами МУС, но и запретили суду преследовать и привлекать к ответственности своих граждан.

«Здесь либо украинцы проявляют глубокую некомпетентность, либо намеренно вводят в заблуждение общественность. Ведь это абсолютная нелепость — обращаться в орган, который не может предпринимать действий против американцев», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Он также назвал абсурдными угрозы киевских властей не допустить западные кредитные организации к участию в последующем восстановлении страны, так как неизвестно, в каком вообще формате Украина окажется после окончания российской спецоперации.

Украинские военные

© Narciso Contreras/Anadolu Agency via Getty Images

«Сомневаюсь, что правительство Зеленского останется у руля после завершения конфликта. Как только ситуация стабилизируется, оно либо само уйдёт в отставку, либо, как говорится, его уйдут. И восстановлением страны будут заниматься совершено другие люди, исходя из тех реалий, которые будут к тому моменту», — сказал Оленченко.

Его мнение разделяет и Владимир Брутер, считающий, что нынешние угрозы и заявления киевских властей являются лишь попыткой оживить к себе интерес.

«На Западе знают, что Украина сегодня не является субъектом и не распоряжается своей судьбой, которая пока довольно туманна. Поэтому все решения после завершения российской специальной военной операции будут приниматься не в Киеве. И все прожекты, которые Украина строит сегодня, Запад не интересуют вообще», — резюмировал эксперт.