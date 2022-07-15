«Угрозы Киева — это угрозы Вашингтона»: как на Украине пытаются оказать давление на не поддерживающие её страны

В Киеве пригрозили Сербии «перевоспитанием» из-за призыва её президента Александра Вучича прислушаться к предложениям главы РФ Владимира Путина. Как заявил депутат Рады Алексей Гончаренко, в качестве наказания Белграда Украина вместе с Хорватией могут воспрепятствовать вступлению Сербии в Евросоюз. В Киеве уже не в первый раз угрожают тем, кто имеет отличную от коллективного Запада позицию по ситуации вокруг Украины. Ранее президент Зеленский пригрозил КНДР «жёсткой реакцией», а Сирии — санкциями за признание ДНР и ЛНР. А после отказа Венгрии присоединиться к санкциям против РФ советник главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль заявила, что «очень бы было уместно», если бы на российско-венгерском участке нефтепровода «Дружба» «что-то случилось». По мнению экспертов, Киев пользуется моментом и позволяет себе громкие высказывания, потому что опирается на поддержку США.

В Киеве пообещали припомнить Сербии призыв её президента Александра Вучича прислушаться к предложениям российского лидера Владимира Путина, которые тот может выдвинуть после окончания специальной военной операции. По мнению украинских политиков, их страна вместе с Хорватией якобы сможет осложнить Сербии вступление в Евросоюз.

«Сербию вместе с её президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и её желанием вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями-хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложен и для сербов будет неприятен, но нам он по силам», — написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Напомним, 13 июля глава Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Pink TV высказал мнение, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, в мире начнётся ад. При этом он не уточнил, о каких именно предложениях может идти речь.

«Я знаю, что нас ждёт. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — цитирует Вучича Sputnik.

Президент Сербии Александр Вучич

AP

© Darko Vojinovic

Сербский президент также назвал конфликт на Украине мировой войной, в которой Запад воюет с Россией. И эта ситуация, по словам Вучича, влияет в том числе и на Балканы, однако Сербия намерена приложить все усилия для сохранения мира в регионе.

Оказывая давление

Киев уже не впервые позволяет себе жёсткую риторику в отношении стран, которые либо имеют отличное от общепринятого видение ситуации вокруг Украины, либо нерасторопны в принятии решений в пользу Украины. Так, ещё в январе, до начала СВО, занимавший в то время должность посла Украины в Германии Андрей Мельник в интервью медиагруппе Funke потребовал от Берлина немедленных поставок оружия, ссылаясь на то, что ФРГ якобы несёт моральную ответственность перед его страной. Колебания Германии он назвал «абсолютно постыдной позицией», пригрозив Берлину последствиями для двусторонних отношений.

«Германия несёт перед Украиной такую же историческую ответственность, как перед Израилем. Поэтому Киев ожидает от Германии масштабной военной поддержки», — заявил тогда Мельник.

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А после начала российской спецоперации на Украине киевские власти стали предпринимать максимальные усилия, чтобы добиться всеобщей западной поддержки в противостоянии с Россией. Так, 26 мая советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль во время онлайн-дискуссии на Киевском форуме по вопросам безопасности резко отреагировала на нежелание Венгрии поддерживать шестой пакет санкций ЕС, посчитав, что руководство страны якобы пользуется нынешней ситуацией для выбивания себе преференции у Брюсселя. В связи с этим она предложила использовать для воздействия на Будапешт трубопровод «Дружба», по которому страна получает российскую нефть.

«На мой взгляд, очень бы было уместно, если бы с ним (с нефтепроводом. — RT) что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента — решать политические вопросы: действительно ли мы хотим говорить с (премьер-министром Венгрии Виктором. — RT) Орбаном на том языке, который он понимает и который он навязывает Европейскому союзу, или мы ещё не готовы к этому», — заявила она.

Досталось от украинских политиков и Соединённым Штатам. В конце мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил журналистам, что если Вашингтон откажется передавать стране реактивные системы залпового огня, то Киев устроит «истерику».

«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймём, поставляют их или нет… Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — приводит его слова издание «СТРАНА.ua».

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на решение Сирии признать Донецкую и Луганскую народные республики посулил Дамаску санкции и разрыв отношений.

«Это никчёмная история, и в таком случае никаких отношений Украины и Сирии больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет, наоборот, ещё больше», — пообещал Зеленский в видеообращении 29 июня.

Флаг КНДР

Legion-Media

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Такую же жёсткую реакцию на всех уровнях он пообещал и КНДР, после того как Пхеньян 13 июля признал независимость ДНР и ЛНР. В тот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что Киев разрывает дипломатические отношения с Северной Кореей, так как расценивает её решение как попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Однако в Пхеньяне осадили украинское руководство. 15 июля МИД КНДР заявил, что Украина не вправе вести какие-либо рассуждения о суверенитете, так как она сама поддерживает действия США против Северной Кореи, которые нарушают суверенитет азиатской республики.

В Венгрии также, несмотря на давление со стороны Киева, не намерены менять свои взгляды на ситуацию вокруг Украины и присоединяться к антироссийским санкциям. 15 июня премьер-министр страны Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth заявил, что рестрикциями в отношении России Европа «выстрелила себе в лёгкие» и теперь задыхается из-за нехватки энергоносителей. По его словам, ограничения не принесли европейцам ничего, кроме ущерба.

«То, что происходит, — это катастрофа для Европы и очень болезненно для Венгрии», — подчеркнул Орбан.

Пользуясь моментом

По мнению доцента МГУ, политолога Бориса Межуева, угрозы со стороны Украины являются больше ритуальными и не имеют под собой реальной силы.

«Украина ничего не может сделать Сербии, и конкретные угрозы депутата в отношении президента Сербии не имеют никакого значения. Но в Киеве считают себя «жертвами», поэтому и требуют к себе особого отношения со стороны остальных стран», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Однако, приписывая себе статус «жертвы», украинское руководство отрицает действительность, забывает по чьей вине сложилась нынешняя ситуация в стране.

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«Ведь вся нынешняя ситуация — это следствие борьбы за интересы Запада, во имя Запада и по поручению Запада. Поэтому и страдает Украина не столько от России, сколько именно от своих западных партнёров», — уверен политолог.

Вместе с тем, считает Межуев, на Украине прекрасно понимают, что у Запада есть некоторая моральная ответственность перед ними за всё то, что сейчас происходит на этой территории. Поэтому и не выбирают выражения, предъявляя претензии даже союзникам.

«Это прощупывание почвы, насколько они и дальше могут давить на европейские элиты и не позволять им даже помышлять о том, чтобы в какой-то момент начать развивать сценарий принуждения Украины к переговорам с Россией», — добавил аналитик.

В свою очередь, политолог Андрей Суздальцев в разговоре с RT выразил мнение, что угрозы со стороны украинских политиков могут быть не так уж и легковесны, поскольку все эти заявления они делают с оглядкой на США.

«Украина ведёт себя в ЕС и в Европе как хозяйка, потому что располагает полной поддержкой Вашингтона. И её выпады в адрес Сербии стоит рассматривать исключительно как санкционированные из-за океана. Все в ЕС знают, что угрозы Киева — это угрозы Вашингтона, по сути дела», — сказал эксперт.

Вместе с тем он отметил: самим США Украина нужна только в качестве инструмента против России, дальнейшая судьба страны крайне туманна.

«Ведь сейчас идёт борьба не за Украину. Это борьба за геополитический статус России и вообще за сохранение западного мира, который долгие годы наживался на российских энергоносителях. Для Запада Россия — это восставшая бензоколонка, которой нужно указать её место и пресечь любые попытки продвигать свои интересы. А Украина — это просто каратель, которого наняли, чтобы Россию измотать. Но что будет дальше с государством Украина, никого не интересует», — резюмировал Суздальцев.