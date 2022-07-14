Президент Сербии Вучич: если Запад не примет предложение Путина, всех ждёт ад

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Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям президента России Владимира Путина по Украине, в мире начнётся ад.
Президент Сербии Вучич: если Запад не примет предложение Путина, всех ждёт ад
  • AP

«Я знаю, что нас ждёт. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — приводит его слова Sputnik.

При этом он не уточнил, в чём конкретно будет заключаться это предложение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идёт.

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