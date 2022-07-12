В Кремле заявили, что речь о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идёт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь о возможном возобновлении переговоров с Украиной сейчас не идёт.

«Нет, сейчас об этом речь не идёт», — ответил Песков на вопрос об обсуждении темы возобновления переговоров в ходе беседы российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее Эрдоган провёл телефонный разговор с российским лидером Путиным, в ходе которого стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию мер по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

Стороны также обсудили наращивание объёмов торговли и расчёты в национальных валютах.

В Кремле отметили, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры в преддверии намеченной на ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне.