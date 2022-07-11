Путин и Эрдоган обсудили использование национальных валют в торговле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили наращивание объёмов торговли и расчёты в национальных валютах.

«Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объёмов торговли и использованию в расчётах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей», — сообщила пресс-служба Кремля.

Также ранее глава Центробанка Венесуэлы Каликсто Ортега Санчес заявил о заинтересованности Каракаса в полноценном переходе на расчёты с Россией в нацвалютах.

По информации Bloomberg, Россия предложила Индии перевести часть торговли в национальные валюты.