Путин и Эрдоган обсудили использование национальных валют в торговле
- РИА Новости
«Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объёмов торговли и использованию в расчётах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей», — сообщила пресс-служба Кремля.
Также ранее глава Центробанка Венесуэлы Каликсто Ортега Санчес заявил о заинтересованности Каракаса в полноценном переходе на расчёты с Россией в нацвалютах.
По информации Bloomberg, Россия предложила Индии перевести часть торговли в национальные валюты.