Путин и Эрдоган обсудили использование национальных валют в торговле

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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили наращивание объёмов торговли и расчёты в национальных валютах.
Путин и Эрдоган обсудили использование национальных валют в торговле
  • РИА Новости

«Особое внимание уделено задачам по дальнейшей активизации экономического сотрудничества, включая меры по совершенствованию его договорно-правовой базы, наращиванию объёмов торговли и использованию в расчётах национальных валют, а также продолжению бесперебойных поставок российских энергоносителей», — сообщила пресс-служба Кремля.

Также ранее глава Центробанка Венесуэлы Каликсто Ортега Санчес заявил о заинтересованности Каракаса в полноценном переходе на расчёты с Россией в нацвалютах.

По информации Bloomberg, Россия предложила Индии перевести часть торговли в национальные валюты.

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