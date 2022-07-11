Кремль: Путин и Эрдоган провели телефонный разговор в преддверии встречи на высшем уровне

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону в преддверии намеченной на ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее в канцелярии турецкого президента сообщили, что Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и решение вопроса о вывозе зерна.