Кремль: Путин и Эрдоган провели телефонный разговор в преддверии встречи на высшем уровне

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону в преддверии намеченной на ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне.
Кремль: Путин и Эрдоган провели телефонный разговор в преддверии встречи на высшем уровне
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В преддверии намечаемой в ближайшее время российско-турецкой встречи на высшем уровне лидеры рассмотрели комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее в канцелярии турецкого президента сообщили, что Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и решение вопроса о вывозе зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить