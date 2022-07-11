Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и проблему вывоза зерна
- AP
Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались ситуация в Сирии, а также украинско-российская война и создание безопасных коридоров для экспорта зерна в Чёрном море», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что российская делегация может посетить Турцию для обсуждения зернового вопроса.