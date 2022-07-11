Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и меры обеспечения безопасности в Чёрном море

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию вокруг Украины и координацию мер по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили координацию усилий по экспорту зерна на мировые рынки.

Ранее в канцелярии турецкого президента сообщили, что Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и решение вопроса о вывозе зерна.