Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине и меры обеспечения безопасности в Чёрном море
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Чёрном море», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудили координацию усилий по экспорту зерна на мировые рынки.
Ранее в канцелярии турецкого президента сообщили, что Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и решение вопроса о вывозе зерна.