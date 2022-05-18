Еврокомиссия предлагает выделить Украине финансовую помощь в €9 млрд

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Еврокомиссия предлагает выделить Киеву ещё один пакет финансовой помощи, теперь в размере €9 млрд.
Еврокомиссия предлагает выделить Украине финансовую помощь в €9 млрд
  • Gettyimages.ru

«Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь для Украины — до €9 млрд в 2022 году», — написала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Ранее член Европейского парламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, какую сумму планируется потратить на восстановление Украины и будут ли эти средства переданы Киеву безвозмездно. Депутат обеспокоен тем, что ЕС намеревается взять на себя «основное бремя затрат», связанных с восстановительными работами.

Подробнее — в материале RT.

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