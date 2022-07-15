«Чёрная дыра»: какова вероятность усиления контроля США за поставляемым Украине оружием

Вашингтон доверяет киевским властям в вопросе контроля за поставляемым на Украину вооружением. Об этом заявила помощник госсекретаря США Джессика Льюис, объясняя, что могут сделать Соединённые Штаты и их союзники, чтобы «обеспечить максимальную безопасность в вопросах», связанных с поставками западного оружия на Украину с учётом проблемы его нелегальной перепродажи. По словам Льюис, существует ряд методов, которые США могут «прорабатывать» как с Украиной, так и с окружающими её странами с целью «сделать всё возможное, чтобы обезопасить это оружие». По мнению экспертов, в Вашингтоне не хотят признавать, что Украина превратилась в чёрную дыру для американской военной помощи.

Соединённые Штаты доверяют киевским властям в вопросе контроля за поставляемым на Украину американским и западным оружием. Об этом заявила помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис во время мероприятия, организованного Центром стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS).

«Мы продолжаем работать совместно с нашими украинскими коллегами и с уверенностью относимся к их заверениям в том, что они обращаются с оружием надлежащим образом», — отметила Льюис, объясняя, что могут сделать США и их союзники, чтобы «обеспечить максимальную безопасность в вопросах», связанных с поставками западного вооружения на Украину с учётом проблемы «попадания военной продукции на нелегальные рынки».

По словам представителя Госдепа, якобы существует целый ряд различных методов, которые Соединённые Штаты могут «прорабатывать» как с Украиной, так и с окружающими её странами, используя уже имеющиеся навыки и техники, «с целью сделать всё возможное, чтобы обезопасить это оружие».

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«Мы работаем со странами, которые граничат с Украиной, чтобы убедиться, что у них также есть должная подготовка, чтобы понимать, когда вооружения, которые не должны были пересекать границу, пересекают её», — сказала помощник госсекретаря США.

После этого заявления Льюис главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с главой Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли заявил, что Киев чётко осознаёт ответственность за каждую единицу переданного союзниками вооружения и якобы не допустит его попадания «в руки террористов».

Ранее журналисты британской газеты Financial Times, ссылаясь на свои источники, заявили, что НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды западного оружия, направляемого Украине, а также призывают тщательнее следить за судьбой вооружений, чтобы «остановить их продажу на чёрный рынок Европы».

Впрочем, несмотря на такого рода сообщения, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, выступая 13 июля на совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне, призвал ЕС расширить помощь Украине. Повторяя риторику американского президента Джо Байдена, он отметил, что это необходимо сделать, несмотря на то что участники блока уже и так «значительно активизировались» и договорились о том, как обеспечить бóльшую военную поддержку Киеву, «выстраивая на Украине институты в области обороны и безопасности».

«Смысл заключался в том, что мы будем оказывать поддержку (Украине. — RT) столько, сколько потребуется. Мы точно знаем, что чем выше наша способность оказывать поддержку Украине, тем, конечно, больше вероятность того, что конфликт завершится на приемлемых для Украины условиях», — заявил Столтенберг.

Он также настоятельно призвал «непрерывным потоком» оказывать военную помощь Киеву, в частности предоставлять больше тяжёлых вооружений и «продвинутого оружия».

«Кроме того, видно, что Соединённые Штаты (особенно), а также Великобритания и некоторые другие союзники предоставили (Украине. — RT) весьма современное военное оборудование — (РСЗО. — RT) HIMARS и другую дальнобойную артиллерию высокой точности, которое на данный момент существенно меняет обстановку на поле боя. Так что да, мы будем и дальше двигаться в этом направлении», — подчеркнул генсек НАТО.

Пентагон

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Североатлантический альянс сконцентрирован на военной помощи Украине, а не на её присоединении к блоку, отметил Столтенберг.

«Сейчас основное внимание сосредоточено на Украине, на предоставлении ей поддержки, на том, чтобы помочь ей восторжествовать как независимое суверенное государство. Именно на этом сейчас сконцентрировано основное внимание, а не на членстве (Украины в НАТО. — RT)», — подчеркнул глава альянса.

«Попадает на чёрный рынок»

Напомним, в начале июля RT провёл расследование и выяснил, что массовые поставки западного оружия Киеву привели к созданию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, на которых предлагают купить противотанковый комплекс Javelin, передовые барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost и другие виды вооружений.

5 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что часть западного оружия, поставляемого Киеву, «расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на чёрный рынок».

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Позднее газета The Washington Post сообщила, что ряд конгрессменов США обвинили Пентагон в отсутствии контроля за тем, где в конечном счёте оказывается американская военная помощь и в чьи руки она попадает после передачи Киеву. В частности, издание приводит слова члена палаты представителей от Республиканской партии Майкла Уолца, который заявил, что Соединённые Штаты «юридически слепы» относительно того, насколько хорошо используется оборудование, как быстро тратятся боеприпасы, и задался вопросом, не «оказывает ли Министерство обороны покровительство кому-либо (в Киеве. — RT)».

По мнению российских дипломатов, за военной поддержкой киевского режима со стороны Минобороны США стоит «безудержное желание» Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, а через отправку вооружений компенсировать «множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ».

«Своими действиями Вашингтон не приближает мир, а, напротив, подталкивает украинские власти к новым кровавым преступлениям», — говорилось в заявлении посольства России в Вашингтоне, размещённом в официальном Telegram-канале.

«Вооружения исчезают безвозвратно»

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, на фоне массовых поставок оружия Киеву со стороны США и других стран НАТО Украина превратилась в «чёрную дыру для американской и западной военной помощи».

«В этой дыре многие вооружения исчезают безвозвратно. Коррупцию на Украине никто не отменял, и США просто не в состоянии контролировать, в чьи руки попадает оружие после пересечения украинской границы», — отметил эксперт в беседе с RT.

Блохин также считает, что в Вашингтоне просто закрывают глаза на то, как безответственно киевские власти подходят к вопросу контроля за вооружениями, поставленными США и другими западными странами.

Президент США Джо Байден и американские военные

AP

© Evan Vucci)

«В администрации Соединённых Штатов предпочитают не замечать и экстраординарный уровень коррупции в ВСУ. Но поскольку Белый дом считает украинский кейс инструментом давления на Россию, у Вашингтона нет другого пути. Ведь даже директивы США не помогают справиться с коррупционной составляющей на Украине. У Штатов тупиковая ситуация: им нужно продолжать вооружать Украину, но Киев на всех уровнях пытается на этом заработать», — сказал аналитик.

Как отметил политолог-американист Малек Дудаков, Соединённые Штаты продолжают передавать Киеву новые партии вооружений и отказываются публично признавать, что потом часть этой техники попадает не в зону боевых действий на Украине, а перепродаётся третьим странам.

«В Вашингтоне об этом не говорят, поскольку действия американской стороны не только ведут к увеличению жертв в рамках украинского конфликта, но и создают отдельную угрозу дестабилизации ситуации в Ближневосточном и Североафриканском регионах. Американское оружие, которое туда попадает с Украины, может быть использовано и против стран Запада. И это серьёзная проблема для западных организаций, занимающихся контролем незаконной продажи и распространения вооружений в мире», — заявил эксперт в комментарии RT.

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Однако, по словам Дудакова, американские власти предпочитают публично не поднимать этот вопрос, поскольку в противном случае налогоплательщики США могут усомниться в необходимости тратить деньги на оружие для Украины, которое она потом перепродаёт.

«Вашингтон на самом деле не доверяет Киеву и осознаёт, что военная помощь США и Запада во многом спускается Киевом в никуда из-за коррупции и желания наживы. В конгрессе не всем это нравится, потому и звучат призывы усилить контроль за такими поставками», — отметил аналитик.

По прогнозам Дудакова, Вашингтон может всё-таки попытаться усилить контроль за поставками оружия на Украину, однако, по мнению эксперта, у него ничего не получится.

«Под гнётом ряда конгрессменов и в целом американской общественности Соединённые Штаты будут пытаться усиливать этот контроль, но возможностей для этого у Вашингтона нет. Тут была бы необходима отправка регулярных частей США или других западных стран на Украину, однако ни Вашингтон, ни НАТО на это не пойдут, поскольку это привело бы к началу третьей мировой войны», — заключил Дудаков.