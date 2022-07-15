Bloomberg: согласована лишь девятая часть от обещанного — ЕС тормозит с финансовой помощью Украине

Страны ЕС так и не сумели договориться о предоставлении Киеву обещанного Еврокомиссией пакета финансовой помощи в размере €9 млрд — члены блока одобрили лишь девятую часть от этой суммы в виде «первого транша», передаёт Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ЕС. По информации агентства, по меньшей мере треть стран Евросоюза выступают за то, чтобы Брюссель сначала задумался о нуждах собственного населения, предупреждая, что в противном случае в европейском обществе быстро возникнет «недовольство» Киевом.

У Европейского союза в связи с замаячившей перед ним перспективой серьёзного экономического кризиса возникли сложности с выполнением обещаний его руководства о том, что Украине будет предоставлена значительная финансовая поддержка, сообщает Bloomberg.

Как напоминает корреспондент агентства, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила оказать Киеву помощь в виде экстренных кредитов общим объёмом €9 млрд почти два месяца назад — однако до сих пор Брюсселю удалось согласовать лишь первый транш этого пакета, составляющий лишь девятую часть от обещанного.

«В Брюсселе наступает традиционно вялый летний период, а ЕС ещё предстоит столкнуться с новыми вызовами — ведь призрак полного отключения российского газа, а также ужесточение монетарной политики рискуют совместно загнать регион в уже вторую за последние два года рецессию, — поясняет автор материала. — А между тем, Украина отчаянно нуждается в деньгах. Раздираемой боевыми действиями стране угрожает дефицит бюджета, который ежемесячно прибавляет по €5 млрд, поскольку ей необходимо обеспечивать расходы и другие важные цели на фоне попыток отбить атаки российских войск». По данным Bloomberg, в Национальном банке Украины уже бьют тревогу, подчёркивая, что обеспечивать финансирование через суверенный долг страна сможет лишь до определённого предела.

Еврокомиссия в мае обещала и покрыть большую часть затрат на восстановление Украины, которые, по оценкам Киева, могут достичь $750 млрд — но по этому поводу внутри Евросоюза могут разгореться ещё более жаркие споры, поскольку члены блока пока не согласовали вопрос о том, каким образом будут привлекаться средства, сообщает Bloomberg. Как сообщили агентству осведомлённые источники, предложение Еврокомиссии кое-кого в ЕС уже напугало — ведь для возрождения страны понадобятся колоссальные усилия, а к тому же в его процессе могут возникнуть проблемы с коррупцией.

По информации Bloomberg, во вторник в ходе обсуждения помощи Украине на встрече глав финансовых ведомств ЕС около трети от 27 членов блока заявили, что Брюсселю придётся принять дополнительные шаги, направленные на поддержку наиболее уязвимых слоёв населения самого Евросоюза — а в противном случае в обществе может сформироваться «недовольство» Киевом.

Как рассказал агентству анонимный источник в правительстве ЕС, в ходе встречи, проводившейся за закрытыми дверями, еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил министрам, что правительствам стран — членов нужно будет не допустить, чтобы европейцы «устали» от украинской темы, а это будет возможным только в том случае, если они смогут дать достаточно солидный ответ на последствия боевых действий. В четврег Джентилони сообщил прессе, что на национальные власти возложена «обязанность» сгладить эффект роста цен на малообеспеченные слои — особенно в плане энергоресурсов.

В итоге во вторник министры финансов ЕС смогли согласовать лишь один займ для Украины в размере €1 млрд в качестве первого транша пакета макрофинансовой помощи, говорится в материале Bloomberg. Большая часть пакета, который лидеры стран Евросоюза одобрили ещё в мае, уже несколько недель блокируется из-за разногласий между Еврокомиссией и Германией о том, как будет структурироваться финансирование, пишет сайт агентства.

По словам источников Bloomberg, выход из этого тупика вряд ли удастся найти до ухода европейских чиновников на каникулы — ведь одобрить пакет помощи должны будут все 27 членов ЕС.

Как уточняется в материале Bloomberg, Германия изначально предлагала предоставить Украине не займы, а безвозмездные дотации, дабы облегчить долговую нагрузку на Киев. Получив отказ, немецкое правительство начало торговаться с Еврокомиссией по поводу условий, на которых будут предоставляться кредиты: исполнительный орган ЕС попросил страны блока предоставить гарантии по займам, однако Берлин хочет сократить объём своих обязательств, заявляя, что уже предоставил Украине €1 млрд в виде безвозмездных дотаций через МВФ, заявил в беседе с корреспондентом агентства анонимный немецкий чиновник. Министр финансов Германии Кристиан Линднер в этом месяце уже заявлял, что «Германию не следует призывать на помощь дважды», и что «все должны помогать в той степени, в которой могут», подчёркивает автор статьи.

Европейская бюрократия также заблокировала и отдельный кредит для Киева от Европейского инвестиционного банка в объёме €1,5 млрд: Еврокомиссия требует обеспечить для займа более высокий уровень гарантий по сравнению со стандартными условиями банка, сообщает Bloomberg. Как пояснил в интервью агентству чиновник ведомства, ЕС необходимо убедиться в том, что он будет в состоянии «поглотить» убытки в случае украинского дефолта.

Туманное будущее европейской экономики может в ближайшие месяцы ещё сильнее осложнить нынешний спор, предупреждает корреспондент Bloomberg. Как объяснил журналисту анонимный европейский дипломат, затраты на энергопереход, меры по сглаживанию роста цен, траты на военные нужды и финансовая помощь Украине — это конкурирующие между собой статьи расходов, которые должны будут покрываться за счёт отдельных национальных «кубышек» стран ЕС.

А ещё тяжелее ситуация станет, если Россия полностью «перекроет Европе газовые краны», говорится в материале Bloomberg. «Этот риск уже перестал быть лишь гипотетическим сценарием, и нам нужно к нему готовится, — сообщил Паоло Джентилони. — Так что вероятность бури есть. Но мы пока ещё в неё не попали».