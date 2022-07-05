Spiegel: «новый план Маршалла» — ЕС пообещал отладить механизмы помощи для восстановления Украины

В швейцарском Лугано собрались на двухдневную конференцию представители почти четырёх десятков стран, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Их цель — разработать своего рода план Маршалла для восстановления Украины. По оценкам украинских властей, на это понадобится около €720 млрд. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже пообещала стране помощь в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также создание специальной платформы для координирования усилий.

Делегации примерно из 40 стран собрались сегодня в швейцарском Лугано, чтобы обсудить восстановление Украины, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. На двухдневной конференции они планируют разработать своего рода план Маршалла для разрушенной военными действиями страны.

Украинское правительство получило возможность представить свой план восстановления и обсудить с союзниками, как лучше решить огромные проблемы, существующие сейчас в стране. В конце конференции должна быть принята совместная декларация.

Как подчёркивает издание, планирование конференции началось ещё до российской спецоперации на Украине. Первоначально встреча должна была стать форумом для обсуждения реформ и борьбы с коррупцией на Украине. Однако действия российской стороны изменили повестку дня.

Изначально предполагалось, что президент Украины Владимир Зеленский тоже приедет в Лугано и станет сопредседателем конференции вместе со своим швейцарским коллегой Игнацио Кассисом. Однако из-за военных действий на Украине Зеленский принимает участие в обсуждениях только виртуально, сообщает Der Spiegel. Непосредственно в Лугано интересы Украины представляет глава правительства Денис Шмыгаль в сопровождении пятерых министров и нескольких депутатов парламента. Также в конференции принимают участие высокопоставленные делегации из 37 других стран, представители 14 международных организаций и сотни представителей бизнеса и гражданского общества.

Как сообщается в статье, участники хотят разработать стратегию наподобие плана Маршалла, который способствовал восстановлению Европы после Второй мировой войны. Ожидается, что восстановление Украины обойдётся в сотни миллиардов евро. По оценкам украинского правительства, необходимо €720 млрд. На данный момент, спустя четыре месяца после начала боевых действий, в стране отмечаются серьёзные разрушения.

Соответственно, международная встреча должна послужить «компасом» для решения предстоящих задач, сказал в преддверии встречи представитель швейцарской конференции Симон Пиду. По его словам, восстановление Украины «займёт годы, если не десятилетия».

В начале конференции президент Украины Зеленский призвал международное сообщество поддержать восстановление его страны. Это «общая задача всего демократического мира», подчеркнул он в видеообращении на презентации. По словам украинского президента, поддержка его страны — это «самый важный вклад в дело мира во всём мире».

Европейский союз, в свою очередь, обещал Украине помощь. ЕС создаст специальную платформу для восстановления страны, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, эта платформа будет использоваться для определения потребностей в инвестициях, координации действий и направления ресурсов. «С начала боевых действий Европейский союз мобилизовал около 6,2 миллиарда евро финансовой поддержки, — сказала фон дер Ляйен. — И это ещё не всё. Мы будем принимать значительное участие в среднесрочном и долгосрочном восстановлении страны».

Как отмечает немецкий журнал, Лугано — один из трёх крупных финансовых центров Швейцарии. Расположенный на одноимённом озере, город является популярным местом отдыха. По словам швейцарских властей, для проведения конференции были приняты строгие меры безопасности. 1600 солдат были направлены в Лугано для поддержки местных полицейских сил, также введены ограничения в воздушном пространстве, сообщает Der Spiegel.