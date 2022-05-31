N-TV: Украина ежемесячно обходится Европе в миллиарды, но ЕС снова и снова находит для неё деньги

Украина ежемесячно тратит миллиарды на ведение боевых действий, и денег на поддержание социальной сферы ей не хватает. Киев продолжает раз за разом просить Запад о финансовой помощи. Чтобы не допустить банкротства Украины, ЕС решил дополнительно поддержать страну суммой в €9 млрд, которую Киев должен получить в течение года, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Военные действия ежемесячно обходятся Украине в несколько миллиардов евро, причём средств на содержание школ и больниц или выплату пенсий стране не хватает, отмечает немецкий телеканал N-TV. Поэтому Киев раз за разом продолжает просить Запад о помощи.

В связи с этим Евросоюз заявил о намерении предоставить Украине дальнейшую финансовую помощь в размере до €9 млрд в течение года — соответствующее решение представлено в декларации глав государств и правительств стран ЕС. Как сообщается в материале, благодаря этим средствам Украина должна получить возможность покрыть текущие расходы, например, на выплату пенсий и работу больниц.

Изначально было неясно, сколько денег будет выплачено в качестве гранта, а сколько — в качестве кредита. В заявлении ЕС сказано буквально следующее: «Европейский союз готов предоставить Украине новую исключительную макрофинансовую помощь в размере до девяти миллиардов евро в 2022 году». В тексте также говорится, что ЕС вместе с партнёрами из ведущих демократических промышленно развитых стран «Большой семёрки» будет продолжать поддерживать украинское правительство, чтобы не допустить его банкротства.

Еврокомиссия недавно объявила, что предложит такую меру. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис тогда заявил, что помощь должна состоять в основном из кредитов и частично из грантов. По украинским данным, страна ежемесячно получает от Международного валютного фонда и Всемирного банка сумму, эквивалентную почти €4,7 млрд. Именно такая сумма необходима украинскому бюджету для социальных расходов, возникающих в результате боевых действий.

По оценкам МВФ, Украине необходима помощь в размере около $5 млрд в месяц для обеспечения функционирования правительства и важных государственных институтов. Президент Украины Владимир Зеленский оценивает сумму, необходимую для компенсации экономических потерь Украины, примерно в €6,5 млрд в месяц. Кроме того, сотни миллиардов потребуются для реконструкции страны.

Как напоминает немецкий телеканал, международное сообщество уже несколько раз оказывало Украине денежную поддержку. По данным ЕС на середину мая, Евросоюз уже мобилизовал €4,1 млрд в качестве поддержки с начала российской спецоперации, в том числе €1,5 млрд на финансирование вооружения и оснащения армии военной техникой. На прошлой неделе страны ЕС достигли окончательного соглашения о выделении ещё €500 млн на эти цели.

Неделю назад, в субботу, президент США Джо Байден также подписал документ о предоставлении Украине пакета помощи в миллиардном размере. До того, как Байден подписал этот проект, конгресс США подавляющим большинством голосов принял пакет на сумму почти $40 млрд. Украина также уже получила обещания о поддержке от других стран, сообщает немецкий телеканал N-TV.