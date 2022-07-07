«Печатный станок уже не справляется»: почему на Украине задумались о рисках чрезмерной эмиссии денег

По прогнозу Венского института международных экономических исследований, в 2022 году экономика Украины может сократиться более чем на треть, а дефицит бюджета достигнет 20% ВВП. В условиях растущих расходов Киеву по-прежнему не удаётся получить часть обещанной Западом финансовой помощи. На этом фоне страна всё больше начинает зависеть от печатного станка, признают в Национальном банке Украины. С марта по июнь объём ежемесячной эмиссии гривны вырос более чем в пять раз. Причём если поначалу печатание денег поддержало экономику, то сейчас такая практика уже не позволяет решить проблемы бюджета и только разгоняет инфляцию. Для выхода из ситуации в НБУ предлагают урезать часть расходов украинской казны и одновременно повысить налоги. Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности такого плана.

По итогам 2022 года объём экономики Украины может сократиться более чем на треть, а дефицит бюджета страны достигнет 20% ВВП. К такому выводу пришли эксперты Венского института международных экономических исследований (Wiiw).

Как отмечают специалисты в своём докладе, нехватка средств в украинской казне будет финансироваться по большей части за счёт займов. Такая ситуация создаёт риски для устойчивости государственного долга страны, уверены экономисты.

На фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине западные страны продолжают выделять Киеву всё новые транши военной, финансовой и гуманитарной помощи. По последним оценкам, совокупный объём такой обещанной поддержки уже перевалил за $82 млрд, что вдвое превышает доходы украинского бюджета за 2021 год.

Впрочем, за последний месяц заявления Запада о новой помощи Украине стали появляться реже, в то время как Киеву по-прежнему не удаётся получить часть уже обещанных траншей. Об этом свидетельствуют материалы базы данных Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.

«Что поражает, так это большой разрыв между обещанной и предоставленной поддержкой. И военные, и финансовые поставки по-прежнему не соответствуют тому, что требует Украина и что было обещано стране», — отмечают авторы проекта.

Более того, даже официально предоставляемая Украине материальная помощь зачастую доходит до конечных получателей не в полном объёме, рассказал RT политолог Андрей Суздальцев. По мнению специалиста, такое положение дел во многом связано с коррупционной составляющей.

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«Суммарно получаемых денег от Запада в теории должно было хватить Украине на покрытие расходов, но коррупция даёт о себе знать. Бюджет страны получает далеко не всю европейскую помощь, поэтому украинские власти вынуждены были прибегнуть к эмиссии новых денег для покрытия социальных обязательств. Однако печатный станок уже не справляется и только способствует ослаблению гривны», — рассказал Суздальцев.

Похожую точку зрения разделяют и в Национальном банке Украины (НБУ). По словам главы регулятора Кирилла Шевченко, на первых этапах боевых действий выпуск новых денег действительно позволил поддержать экономику и обороноспособность страны, но сейчас «потребность в эмиссионном финансировании хронически увеличивается».

Так, если ещё в марте украинский ЦБ напечатал 20 млрд гривен (около $680 млн), то уже в апреле и мае регулятор выпускал по 50 млрд гривен ($1,7 млрд) в месяц. При этом в июне объём эмиссии вырос более чем в два раза и достиг 105 млрд гривен ($3,6 млрд).

«Это решение, позволяющее выиграть время, но не решить проблемы экономики и госбюджета. Однако фактически правительство всё больше полагается на эмиссию денег Национальным банком, которая постепенно превратилась в основной источник финансирования дефицита бюджета», — написал Шевченко в статье для издания «Экономическая правда».

Здание Национального банка Украины в Киеве

РИА Новости

Глава НБУ признал, что каждый новый виток печати денег усиливает долларизацию украинской экономики и приводит к выводу сбережений из финансовой системы страны. Для удержания обменного курса регулятор вынужден прибегать к валютным интервенциям, но такая практика становится всё более затратной и рискует обернуться исчерпанием резервов, предостерёг Шевченко.

Более того, по его словам, эмиссия не создаёт новых ресурсов, а только перераспределяет имеющиеся. Это, в свою очередь, способствует разгону инфляции, уменьшению реальных доходов населения и росту уровня бедности.

Для выхода из сложившейся ситуации в Нацбанке предлагают правительству вместо печатания денег урезать часть бюджетных расходов и одновременно увеличить доходы казны за счёт повышения налогов. Впрочем, в текущих условиях эксперты считают маловероятной реализацию данных инициатив.

«У киевского правительства нет долгосрочного понимания и рабочего плана действий по восстановлению экономики, поэтому печатание денег, скорее всего, продолжится. Власти понимают, что собрать налоги с местного бизнеса будет затруднительно, а для торможения растущей инфляции придётся просить ещё денег у Запада, поскольку иные способы перезапуска экономики уже объективно не сработают», — рассказал RT политолог Александр Асафов.

Цена решений

По последним данным Государственной службы статистики Украины, в мае инфляция в годовом выражении ускорилась до 18%. Достигнутое значение стало максимальным за последние шесть лет. Помимо активного печатания денег НБУ, резкий рост потребительских цен эксперты объясняют общим ухудшением ситуации в экономике.

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«В стране промышленность не работает в полноценном режиме. По-прежнему выпускают продукцию на рынок только заводы пищевой и лёгкой промышленности. При этом многие логистические цепочки были разрушены, как и некоторые крупные инфраструктурные объекты, хотя Россия не бомбит гражданские предприятия. Кроме того, сказывается миграция населения за рубеж и потеря части территории», — объяснил Андрей Суздальцев.

По его мнению, значимую роль в разгоне инфляции играет наблюдаемый на Украине топливный кризис. Так, удорожание бензина по цепочке привело к повышению стоимости целого ряда товаров и услуг для населения.

Как отметил Суздальцев, раньше горючее на Украину практически полностью поступало с территории России и Белоруссии, но после начала спецоперации поставки прекратились. Между тем собственной нефтепереработки в стране фактически не осталось.

«Пока частично Украину выручают Литва и Польша, которые привозят топливо в страну. Однако горючее идёт в основном на нужды армии, а гражданскому населению не всегда хватает топлива, особенно в мегаполисах», — добавил специалист.

Работа автозаправочной станции «БРСМ Нафта» на Украине

РИА Новости

Зерновая истерика

Согласно оценке специалистов Wiiw, одной из самых серьёзных проблем для экономики Украины остаётся «блокада портов» Чёрного моря. Как утверждают авторы доклада, это препятствует экспорту большей части зерна из страны, что ещё больше повышает мировые цены на продовольствие.

Впрочем, по словам Владимира Путина, истерика вокруг вывоза зерновых с территории Украины создаётся искусственно, в то время как Россия не препятствует данному процессу. Об этом глава государства заявлял в конце июня на заседании формата БРИКС+.

Причём, по словам президента, речь идёт об объёме в 5—6 млн т украинской пшеницы и 7 млн т кукурузы, что глобально не решает «никаких проблем на мировом рынке зерна».

«Я уже публично много раз заявлял, хочу ещё раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — отмечал Путин.

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© Erik Isakson

За чужой счёт

Как заявила накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС намерен провести со странами G7 экспертную конференцию для подготовки кампании по восстановлению Украины. При этом Евросоюз рассматривает возможность задействовать в этом процессе замороженные активы России.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

По мнению Александра Асафова, Европа использует подобные угрозы в качестве одного из инструментов политической игры. Тем не менее эксперт сомневается, что Запад действительно пойдёт на такой шаг, поскольку в этом случае России примет зеркальные меры. Похожей точки зрения придерживается и Андрей Суздальцев.

«В ответ на передачу наших средств Украине мы можем конфисковать оставшиеся у нас западные активы. По сумме это выйдет даже больше. Кроме того, такие действия будут иметь последствия для мировой экономики. Западный мир дискредитирует себя в глазах инвесторов, которые задумаются над тем, стоит ли вообще вкладывать деньги в их экономики», — заключил Суздальцев.