«Можно ожидать любой провокации»: как развивается ситуация с вывозом украинского зерна

Страны Запада искусственно раздувают истерику по поводу прекращения транспортировки украинского зерна через черноморские порты, поскольку Россия не создаёт этому препятствий, заявил президент Владимир Путин. По его словам, у Москвы с секретариатом ООН есть понимание по этому вопросу, но для решения проблемы не хватает конструктивного подхода со стороны Киева. В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что пока ни одна из стран не обозначила готовность направить военные корабли для сопровождения зерна. При этом он призвал обеспечить безопасность торговых путей в Чёрном море за счёт проведения «международной операции под эгидой ООН». Эксперты отмечают, что возможное участие западных ВМС в обеспечении вывоза зерна с территории Украины чревато нежелательными инцидентами, так как на фоне спецоперации можно ожидать провокации с украинской стороны.

Западные государства искусственно создают истерику вокруг вывоза зерновых с территории Украины в ситуации, когда Россия не препятствует этому процессу, заявил президент Владимир Путин, выступая в пятницу, 24 июня, на заседании формата БРИКС+.

«Некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, с цинизмом подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна... Усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам и так далее. При этом искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», — констатировал российский лидер.

Причём, по его словам, речь идёт (и по российским, и по американским оценкам) об объёме в 5—6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы, что глобально не решает «никаких проблем на мировом рынке зерна».

«Я уже публично много раз заявлял, хочу ещё раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что у Москвы есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает конструктивного подхода со стороны киевских властей. Президент добавил, что Россия остаётся ответственным участником мирового рынка продовольствия и готова добросовестно исполнять свои контрактные обязательства.

«Мины — не препятствие для экспорта»

Между тем в Киеве посетовали на то, что ни одна из стран пока не выразила готовность предоставить свои военные корабли для сопровождения грузов с украинским зерном в Чёрном море. Такое заявление 23 июня сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на организованном Госдепартаментом США брифинге по теме продовольственной безопасности в Африке.

«Мы не располагаем подтверждением от каких-либо государств о том, что они готовы направить свои военные корабли для участия в этой операции», — сказал он.

Вместе с тем Кулеба сообщил, что соответствующие переговоры продолжаются. Министр заверил, что власти страны считают крайне важным обеспечить безопасный проход в порт Одессы судов, транспортирующих украинскую сельскохозяйственную продукцию. При этом министр отрицательно ответил на вопрос одного из журналистов, предпринимают ли украинские власти усилия по разминированию своих портов. По его словам, мины необходимы Украине для защиты от России и якобы не препятствуют налаживанию морских перевозок зерна.

«Мины не создают заминки. Это не препятствие для экспорта по всему миру украинских сельскохозяйственных товаров. Настоящая проблема в том, что будет, когда залив окажется разминирован», — утверждает глава МИД.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Одним из вариантов обеспечения безопасного вывоза зерна с Украины он назвал проведение «международной операции под эгидой ООН». Министр предположил, что к ней могла бы присоединиться «коалиция заинтересованных стран», которые бы направили свой флот для обеспечения прохода торговых судов. Кулеба также обвинил Россию в попытках вытеснить Украину с её привычных рынков сбыта и краже украинского зерна.

Глобальная проблема

Также в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок заверил, что Вашингтон намерен продолжить проработку вопроса вывоза зерна с территории Украины.

«Мы совместно работаем над тем, чтобы получить возможность вывозить как можно больший объём зерна с территории Украины», — сказал дипломат, добавив, что продовольственная безопасность остаётся серьёзной мировой проблемой.

Ранее министр иностранных дел Германии обвинила Россию в использовании голода «в качестве оружия». В Москве эти обвинения назвали «безграмотной и циничной ложью».

«Использовать голод в качестве оружия — это как раз в исторических традициях Германии», — написала в своём Telegram-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова, указав, что с начала 2022 года Германия фактически удвоила импорт сельскохозяйственных товаров, «усиленно выкупая излишки с мирового рынка продовольствия».

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном подчеркнул, что Украина должна либо разминировать порты, либо организовать свободные проходы.

«В том, что касается международных вод, Российская Федерация гарантирует безопасность доставки этих судов до пролива Босфор», — сказал министр.

Лавров также не оставил без внимания попытки Киева и его западных партнёров организовать некую международную коалицию. По его мнению, все они нацелены на вмешательство в дела черноморского региона под эгидой ООН. Глава российской дипломатии подчеркнул, что нежелание Киева избавляться от мин в своих портах осложняет усилия, предпринимаемые Турцией и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 июня, отвечая на соответствующий вопрос, опроверг обвинения в адрес РФ в «краже» зерна. При этом ранее и на уровне ООН признали отсутствие данных о каких-либо противоправных действиях со стороны Москвы в этом отношении.

Кроме того, 24 июня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во время встречи с послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером также заявил о непричастности России к перебоям в поставках зерна.

«С российской стороны были даны аргументированные разъяснения причин усугубления проблем в продовольственной сфере... Представителю ЕС было указано на недопустимость проводимой Западом пропагандистской кампании по возложению на Россию ответственности за перебои в поставках зерна и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении российского дипломатического ведомства.

В поисках выхода

Проблема экспорта украинского зерна в последние недели стала одной из обсуждаемых тем на Западе. Представители США и стран ЕС продолжают обвинять Россию в том, что она препятствует его вывозу морским путём.

Однако, как напомнил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» в начале июня, есть множество путей вывоза зерна с Украины. По его словам, сделать это можно как по морю из портов Одессы, Бердянска и Мариуполя, так и по суше — через Румынию, Венгрию, Польшу или Белоруссию, если снять с последней западные санкции.

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Активную позицию в разрешении зерновой проблемы заняла Турция. Как сообщали местные СМИ, под руководством министра обороны страны Хулуси Акара был сформирован открытый канал связи для изучения этой проблемы и ведутся интенсивные переговоры как с Россией, так и с Украиной. В частности, турецкая делегация от Минобороны посетила 21 июня Москву для обсуждения этого вопроса. Как подчеркнули в военном ведомстве Турции в комментарии РИА Новости, встреча прошла «в конструктивной и очень позитивной атмосфере».

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«Должен сказать, мы рассматриваем различные способы, как помочь Украине (решить. — RT)... логистические проблемы, препятствующие вывозу украинского зерна», — сообщил на брифинге помощник госсекретаря по делам экономики и бизнеса Рамин Толуи.

Необходимость разработать альтернативные постоянные маршруты для экспорта зерна обозначали и в Германии.

«В вопросе экспорта зерна по суше мы уже не говорим лишь только о какой-то временной альтернативе… Поскольку в вопросе обеспечения безопасности экспорта украинского зерна речь идёт о глобальной задаче, ЕС, США, а прежде всего также и бизнес, должны действовать сообща», — заявил в интервью газете Der Tagesspiegel министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир.

«Может обернуться проблемами»

По мнению экспертов, западные политики пока ограничиваются лишь разговорами о необходимости вывозить зерно с Украины непосредственно силами Киева, опасаясь возможных провокаций, из-за которых другие страны потенциально могут быть вовлечены в текущий конфликт. Особенно это касается морского пути, подчеркнул в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Можно ожидать любой провокации. Чёрное море — это внутренняя акватория, и пребывание там иностранных кораблей совершенно не нужно и может быть чревато нежелательными последствиями. Если Украина хочет вывозить зерно именно через Одессу, то пусть разминирует этот путь, ей никто не мешает», — пояснил Брутер.

Американские военные

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Эту точку зрения разделяет и замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. В разговоре с RT он подчеркнул, что любые действия западных стран, пусть даже и в таком гуманитарном вопросе, которые будут сопровождаться привлечением их военных сил, будут означать их фактически прямое вмешательство в конфликт.

«Здесь действует тот же принцип, что и к требованиям Киева закрыть небо над Украиной, который западные страны обозначили ещё в самом начале спецоперации РФ. Любое участие иностранных ВМС чревато риском прямого вовлечения в боевые действия, чего на Западе категорически не хотят. Этим и объясняется неготовность союзников Киева посылать свои военные корабли в Чёрное море», — пояснил Шаповалов.

Владимир Брутер также подчеркнул, что присутствие западных военных кораблей неприемлемо в зоне проведения спецоперации.

«Если РФ будет пропускать военные корабли других стран, это может обернуться всяческими проблемами и неблагоприятными последствиями. Например, западный корабль может подорваться на украинской мине — и в этом обвинят Россию. Поэтому Москве не следует соглашаться на какие-либо инициативы по созданию коалиций, пусть даже и под эгидой ООН», — резюмировал эксперт.