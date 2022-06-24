Глава МИД Германия Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия «использует голод в качестве оружия».

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берёт весь мир в заложники», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.

В свою очередь, помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод, поставляя больший объём продукции на глобальный рынок.