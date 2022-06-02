Максим Орешкин: Россия экспортирует продовольствие и старается покрыть дефицит в мире

Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод, поставляя больший объём продукции на глобальный рынок, заявил в интервью RT помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

«Россия активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть дефицит продовольствия в мире. У нас экспорт той же пшеницы в предстоящий сезон ожидается на 13 млн т больше, чем годом ранее», — сказал он.

Комментируя ситуацию вокруг запасов зерна на Украине, помощник президента подчеркнул, что анализ американского департамента сельского хозяйства оценивает их не в 20 млн т, а в 6 млн т.

«Даже 20 млн т — это всего лишь 2,5% глобального производства пшеницы. А с точки зрения всего продовольствия это меньше 0,5% всего продовольствия, производимого в мире», — сказал Орешкин.

По его словам, «это не такие большие цифры». Например, одна только Индия в производстве пшеницы теряет 11 млн т из-за засухи.

«Много таких факторов, которые влияют. И понятно, что они происходят в таких размерах, в таких объёмах каждый год. Где-то засуха, где-то другие проблемы, но вот такой накачки деньгами, таких проблем на энергетическом рынке не было уже давно, и на самом деле это корень всех проблем», — подытожил Орешкин.

В конце мая глава российского государства Владимир Путин заявил лидерам Франции и Германии о готовности Москвы способствовать поиску вариантов по беспрепятственному экспорту зерновых.

Он подчеркнул, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений, однако для этого нужно снять политически мотивированные ограничения, которые ввели страны Запада.