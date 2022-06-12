Глава ВТО: рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами

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Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.
Глава ВТО: рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами
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Об этом она сказала, выступая на открытии 12-й министерской конференции ВТО.

«ВТО должна отреагировать на усугубляющийся продовольственный кризис... Засухи, наводнения, волны тепла и другие экстремальные погодные явления в сочетании с пандемией COVID-19 привели к возникновению сбоев в цепочках поставок и росту цен в мире», — цитирует её ТАСС.

Она отметила, что события на Украине «усугубили эту ситуацию», и добавила, что в настоящий момент фиксируется рост цен на пшеницу на 56% по сравнению с маем прошлого года.

«Страны с низкими доходами столкнутся с катастрофической ситуацией, если не будут предприняты шаги на международном и национальном уровнях... Члены ВТО могут внести свой вклад в урегулирование данной проблемы, разрешив свободный поток продовольственного и сельскохозяйственного импорта, особенно для гуманитарных целей», — подчеркнула она.

Ранее помощник российского президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия делает всё, чтобы помочь преодолеть мировой голод, поставляя больший объём продукции на глобальный рынок.

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