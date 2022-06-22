Минобороны Турции назвало конструктивными переговоры с Россией по теме зерна

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Министерство национальной обороны Турции назвало конструктивными переговоры с делегацией российского оборонного ведомства по теме зерна. Об этом информирует РИА Новости.
Минобороны Турции назвало конструктивными переговоры с Россией по теме зерна
  • Gettyimages.ru

Как заявили в Анкаре, 21 июня в Москве состоялась встреча турецкой и российской военных делегаций с целью поиска решения продовольственного кризиса и эвакуации судов с зерном, которые находятся в украинских портах.

«Встреча прошла в конструктивной и очень позитивной атмосфере», — заявили в министерстве.

Ранее стало известно, что Турция, Россия и Украина создали открытый канал связи по линии Минобороны для решения ситуации с зерном.

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия дала гарантии безопасного прохода судов для вывоза украинского зерна, но Киев должен разминировать свои прибрежные воды.

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