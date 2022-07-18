В Госдепе США предупредили о санкциях в случае передачи Ираном беспилотников России

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Соединённые Штаты и их союзники введут санкции, если руководство Ирана решит передать России беспилотники.

«Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведёт к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», — цитирует его ТАСС.

Ранее помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран планирует организовать поставку в Россию нескольких сотен беспилотников, включая те, которые способны нести вооружения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников.