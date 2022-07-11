В США предположили, что Иран планирует поставить России несколько сотен БПЛА

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Власти США предполагают, что Иран планирует организовать поставку в Россию несколько сотен беспилотников, включая способных нести вооружения, заявил помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России несколько сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным, которыми располагают в Вашингтоне, Иран планирует обучать российских военных применению этих средств в первых числах июля.

«Неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию», — добавил Салливан.

США ранее ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса отметил, что, несмотря на «максимальное давление», оказанное на Иран, его ядерная программа «развивается полными темпами».

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