В США предположили, что Иран планирует поставить России несколько сотен БПЛА
«Наша информация свидетельствует о том, что правительство Ирана готовится в ускоренном порядке предоставить России несколько сотен беспилотников, включая беспилотники, которые могут нести вооружения», — цитирует его ТАСС.
Согласно данным, которыми располагают в Вашингтоне, Иран планирует обучать российских военных применению этих средств в первых числах июля.
«Неясно, поставил ли уже Иран какие-то из этих беспилотников в Россию», — добавил Салливан.
США ранее ввели санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса отметил, что, несмотря на «максимальное давление», оказанное на Иран, его ядерная программа «развивается полными темпами».