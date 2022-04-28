Блинкен: максимальное давление на Иран не помогло остановить ядерную программу страны

Несмотря на «максимальное давление», оказанное на Иран, его ядерная программа «развивается полными темпами», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса США.

«Несмотря на максимальное давление, оказанное на Иран, его ядерная программа развивается полными темпами. В то время как раньше Ирану требовалось более года, чтобы получить необходимые для создания ядерного оружия материалы, после выхода из СВПД он сократил этот срок до нескольких недель», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Блинкен заявлял, что США продолжат противостоять «дестабилизирующему поведению» Ирана вне зависимости от достижения соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий.

По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, отсутствие решения США по снятию санкций препятствует достижению окончательных результатов на переговорах по ядерной сделке.

Президент Ирана Ибрагим Раиси во время выступления в Госдуме России заявил, что создание ядерного оружия не входит в оборонную стратегию его страны.