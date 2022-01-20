Раиси заявил, что разработка ядерного оружия не входит в оборонную стратегию Ирана

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Создание ядерного оружия не входит в оборонную стратегию Ирана, заявил президент страны Ибрагим Раиси в ходе выступления на пленарном заседании Государственной думы.
Раиси заявил, что разработка ядерного оружия не входит в оборонную стратегию Ирана
  • AP

Он напомнил, что в соответствии с отчётом МАГАТЭ ядерная деятельность в Иране осуществляется законным образом, никаких нарушений не было выявлено.

«Иран привержен своим обязательствам... Мы не занимаемся созданием ядерного оружия. Это не входит в нашу оборонную стратегию», — сказал он.

Ранее стало известно, что Соединённые Штаты готовы полностью снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД, если Иран тоже будет соблюдать свои обязательства.

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