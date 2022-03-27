В МИД Ирана заявили, что нежелание США снимать санкции не даёт достичь результата по СВПД

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отсутствие решения США по снятию санкций на данный момент препятствует достижению окончательных результатов на переговорах по ядерной сделке.

Об этом он сказал после встречи с координатором от Евросоюза на переговорах по восстановлению ядерной сделки Энрике Мора.

«Отсутствие политического решения США о снятии санкций, связанных с извлечением экономической выгоды иранским народом, является нынешним препятствием на пути к достижению окончательных результатов. Для нас получение полной экономической выгоды и эффективное снятие санкций являются главным приоритетом», — приводит слова Абдоллахияна иранский МИД в своём Telegram-канале.

Ранее американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал не отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, подобное решение может иметь «катастрофические» последствия для всего мира.