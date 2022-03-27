В МИД Ирана заявили, что нежелание США снимать санкции не даёт достичь результата по СВПД

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отсутствие решения США по снятию санкций на данный момент препятствует достижению окончательных результатов на переговорах по ядерной сделке.
В МИД Ирана заявили, что нежелание США снимать санкции не даёт достичь результата по СВПД
  • РИА Новости

Об этом он сказал после встречи с координатором от Евросоюза на переговорах по восстановлению ядерной сделки Энрике Мора.

«Отсутствие политического решения США о снятии санкций, связанных с извлечением экономической выгоды иранским народом, является нынешним препятствием на пути к достижению окончательных результатов. Для нас получение полной экономической выгоды и эффективное снятие санкций являются главным приоритетом», — приводит слова Абдоллахияна иранский МИД в своём Telegram-канале.

Ранее американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал не отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, подобное решение может иметь «катастрофические» последствия для всего мира. 

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