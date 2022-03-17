Американский сенатор заявил, что отказ от СВПД может стать «катастрофой»

Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал не отказываться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, подобное решение может иметь «катастрофические» последствия для всего мира. С тезисами политика по этому вопросу ознакомился RT.

«Республиканцы в сенате призывают президента Байдена отказаться от соглашения о возвращении в СВПД — это безумие. Их альтернатива — сохранение стратегии максимального давления — уже доказала свою несостоятельность. В случае отказа от сделки Иран окажется в шаге от создания ядерного оружия и начнёт гонку ядерных вооружений на Ближнем Востоке, что было бы катастрофой для всего мира», — сказал Мёрфи.

По мнению сенатора, заключение нового соглашения жизненно важно для Соединённых Штатов — это вопрос национальной безопасности страны.

Иран и представители России, Франции, США, Великобритании, Китая, а также Германии подписали СВПД в 2015 году. Договор предусматривал отказ Тегерана от планов по созданию ядерного оружия в обмен на отмену действующих против него международных санкций.

В 2018 году американский экс-президент Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Однако сменивший его на посту главы государства Джо Байден не продолжил линию своего предшественника и начал переговоры по возвращению Штатов в договор.

15 марта глава МИД России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве.

Впоследствии официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что в настоящее время идёт «точечная дошлифовка» текста договорённости о перезапуске СВПД.