Захарова: идёт «дошлифовка» текста договорённости о перезапуске ядерной сделки с Ираном

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На данный момент идёт «точечная дошлифовка» текста договорённости о перезапуске СВПД, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: идёт «дошлифовка» текста договорённости о перезапуске ядерной сделки с Ираном
  • © Пресс-служба МИД РФ

По словам дипломата, в основе комплекса восстановительных мер — продвигавшийся Россией подход о синхронизированном встречном возвращении Ирана и США к выполнению требований ядерной сделки по изначально оговорённым параметрам и срокам.

«Обсуждение по ряду принципиальных и при этом весьма чувствительных аспектов ещё не завершено. Идет точечная «дошлифовка» текста. Надеемся, что коллеги на Западе отдают себе отчёт в том, какая ответственность лежит на их плечах», — говорится в заявлении Захаровой.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 марта заявил, что переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана вышли на финишную прямую.

Он также отметил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций.

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