Лавров заявил о планах России наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях санкций

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Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил о планах России наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях санкций
  • Gettyimages.ru
  • © tunart

Он отметил устойчивый рост товарооборота между двумя странами «несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции».

По его словам, в прошлом году товарооборот вырос почти на 82% и превысил отметку в $4 млрд.

«Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень. И мы уверены, подтвердили это с господином министром, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперёд», — сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Ранее глава МИД России заявил, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.

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