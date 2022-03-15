Лавров заявил о планах России наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях санкций
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Он отметил устойчивый рост товарооборота между двумя странами «несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции».
По его словам, в прошлом году товарооборот вырос почти на 82% и превысил отметку в $4 млрд.
«Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень. И мы уверены, подтвердили это с господином министром, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперёд», — сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Ранее глава МИД России заявил, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.