Лавров заявил о планах России наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях санкций

Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил устойчивый рост товарооборота между двумя странами «несмотря на сохраняющиеся нелегитимные санкции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции».

По его словам, в прошлом году товарооборот вырос почти на 82% и превысил отметку в $4 млрд.

«Мы договорились не останавливаться на достигнутом и наращивать деловые связи, в том числе способствовать повышению их качества, включая межрегиональный уровень. И мы уверены, подтвердили это с господином министром, что никакие нелегитимные санкции не помешают нашему поступательному движению вперёд», — сказал Лавров по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Ранее глава МИД России заявил, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.