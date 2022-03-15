Лавров заявил, что санкции США направлены против простых россиян

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.
Лавров заявил, что санкции США направлены против простых россиян
  • AP
  • © Kirill Kudryavtsev

Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Ирана.

«У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнёрами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан», — сказал он.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

11 марта президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.

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