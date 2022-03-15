Лавров заявил, что санкции США направлены против простых россиян

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.

Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Ирана.

«У нас единые позиции в том, что касается продвижения западными партнёрами во главе с США концепции так называемого порядка, основанного на правилах, которыми пытаются подменить международное право и которые являются воплощением несправедливости и двойных стандартов, равно как и уже упомянутые мной нелегитимные односторонние рестрикции, направленные прежде всего против рядовых граждан», — сказал он.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что санкции против России окажут серьёзное влияние на мировой ВВП.

11 марта президент США Джо Байден заявил о намерении Запада продолжать вводить санкции против России.