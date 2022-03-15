Лавров: переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана вышли на финишную прямую.
Лавров: переговоры о возобновлении СВПД вышли на финишную прямую
  • AP
  • © Russian Foreign Ministry Press Service

Об этом он сказал в начале переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом, находящимся в Москве.

«Уверен, перспективы ещё более впечатляющие, учитывая в том числе выход на финишную прямую договорённости о возобновлении всеобъемлющего плана действия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что стороны переговоров по ядерной сделке в Вене близки к заключению соглашения

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