Блинкен заявил о намерении США противостоять «дестабилизирующему поведению» Ирана

США продолжат противостоять «дестабилизирующему поведению» Ирана вне зависимости от достижения соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с израильским премьер-министром Нафтали Беннетом.

«Будет сделка или нет, мы продолжим работать вместе (с Израилем. — RT) и с другими партнёрами для противодействия дестабилизирующему поведению Ирана в регионе», — приводит его слова ТАСС.

Блинкен также заявил, что проинформировал Беннета о продолжающихся дипломатических усилиях вокруг СВПД.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что отсутствие решения США по снятию санкций на данный момент препятствует достижению окончательных результатов на переговорах по ядерной сделке.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 марта заявил, что переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана вышли на финишную прямую.

Он также отметил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций.