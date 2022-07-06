США ввели санкции против 13 связанных с нефтяным сектором Ирана компаний

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США вводят санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана, сообщает американский Минфин.
США ввели санкции против 13 связанных с нефтяным сектором Ирана компаний
  • РИА Новости

Отмечается, что в список попали фирмы, зарегистрированные в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса ранее отметил, что, несмотря на «максимальное давление», оказанное на Иран, его ядерная программа «развивается полными темпами».

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