США ввели санкции против 13 связанных с нефтяным сектором Ирана компаний

США вводят санкции против 13 компаний, двух морских танкеров и двух физических лиц, связанных с нефтяным сектором Ирана, сообщает американский Минфин.

Отмечается, что в список попали фирмы, зарегистрированные в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.

Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса ранее отметил, что, несмотря на «максимальное давление», оказанное на Иран, его ядерная программа «развивается полными темпами».