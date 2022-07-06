США ввели санкции против 13 связанных с нефтяным сектором Ирана компаний
- РИА Новости
Отмечается, что в список попали фирмы, зарегистрированные в ОАЭ, КНР и во Вьетнаме, нефтяные танкеры под флагами Габона и Панамы.
Санкции предполагают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса ранее отметил, что, несмотря на «максимальное давление», оказанное на Иран, его ядерная программа «развивается полными темпами».