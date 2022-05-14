Страны G7 заявили о намерении не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Страны G7 будут работать над тем, чтобы не допустить появления ядерного оружия у Ирана, следует из коммюнике по итогам заседания глав МИД «семёрки».

«Мы привержены тому, чтобы гарантировать, что Иран никогда не разработает ядерное оружие. Мы подтверждаем нашу поддержку восстановлению и полной имплементации СВПД», — приводит текст заявления ТАСС.

По словам министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, отсутствие решения США по снятию санкций препятствует достижению окончательных результатов на переговорах по ядерной сделке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в палате представителей конгресса ранее отметил, что, несмотря на «максимальное давление», оказанное на Иран, его ядерная программа «развивается полными темпами».