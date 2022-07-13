Песков заявил, что Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников.
Песков заявил, что Путин не будет обсуждать в Тегеране закупку беспилотников
  • РИА Новости

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос. 

Также Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.

«Никаких комментариев на этот счёт у нас нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил, что президент России в ходе визита в иранскую столицу планирует встретиться с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

До этого в Кремле подтвердили планы Путина посетить Иран 19 июля. Российский лидер в Тегеране примет участие в трёхстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также проведёт двусторонние встречи.

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